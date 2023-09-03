Косметолог: при атопическом дерматите нужно отказаться от шоколада

Косметолог Романова: при атопическом дерматите нужно отказаться от шоколада. Ровная и гладкая кожа без воспалений и сыпи — это всегда приятно. Правда, она же, скорее, мечта, чем реальность. У каждого человека хоть изредка, но возникают проблемы по этой части. Но есть и те, кто борется с угрями, сухостью или раздражением долгие годы. Рассказываем, что помимо специфического лечения нужно скорректировать в меню.

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Достаточно что ли одного питания?

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Как объяснила «Доктору Питеру» дерматовенеролог, косметолог, трихолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Алёна Романова, некоторые продукты действительно могут усиливать реакцию со стороны кожи и спровоцировать дерматиты, экзему или зудящую сыпь. Плюс состояние кожи во многом зависит и от общего здоровья и рациона питания — избыток жирного и сладкого на пользу никому не пойдёт.

Чаще всего на коже проявляются аллергические и воспалительные сыпи. Симптомы будут такими:

зуд и жжение;

сухость и стянутость;

шелушение;

эрозии (трещины, мокнущие участки);

образование пузырьков.

Эти проблемы игнорировать не стоит. Всё-таки, помимо эстетической неприглядности, такие ранки могут перерасти в большие проблемы при попадании инфекции. Разбираться с дерматитами и воспалениями должен врач, так как даже самые полезные и здоровые продукты решить проблему не смогут. Лекарственная терапия всё равно необходима.

При этом стиль питания напрямую влияет на здоровье кожи.

Продукты под запретом

Атопический дерматит

Это воспалительное заболевание кожи, которое проявляется покраснениями, высыпаниями, шелушением. Атопический дерматит чаще всего вызван аллергией, так что нормализация питания и исключение аллергенов — первое дело. Как минимум, нужно отказаться от шоколада, кофе и алкогольных напитков. Это мощные аллергены, объяснила Романова.

При обострении заболевания стоит исключить из меню ещё и цитрусовые, а также овощи и фрукты красного цвета. С осторожностью стоит есть и косточковые — абрикосы, вишню, яблоки и груши.

Экзема

Здесь проблема заключается в образовании зудящих пузырьков на коже. Заболевание не сильно связано с пищевой аллергией и характеризуется уже как воспаление. В этом случае провокаторами выступают бытовая химия и химические материалы вроде резины, латекса и других.

Ограничения в еде тут вряд ли помогут, а вот исключить контакт с химическими раздражителями придётся, объяснила Романова.

Акне

Ещё заболевание называют угревой сыпью. Вот здесь питание будет как нельзя кстати. Правда, стоит обратить внимание не на калорийность продуктов, а на их гликемический индекс. Чем он больше, тем больше сил организм тратит на переваривание и тем сильнее работают сальные железы. Из-за активной работы последних как раз и развивается акне. Кожного сала получается слишком много, оно закупоривает поры и появляются угри.

Таким товарищам из питания стоит исключить белый рис, сладости, картошку, некоторые крупы. А ещё мёд, пиво, виноград и бананы.

Что такое крапивница

Это ещё одно кожное заболевание, при котором на коже появляются зудящие бляшки. Они могут достигать нескольких размеров, а сама болезнь может перейти в хроническую форму.