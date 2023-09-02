Врач объяснила, почему нужно есть продукты с холестерином

Эндокринолог Назимова: употребление яиц не связано с уровнем холестерина в крови. Специалист объяснила, что отказываться от продуктов из-за того, что в них есть холестерин, неправильно. Тем более в тех же яйцах содержится большой набор полезных для организма веществ. Но зависимости между тем, сколько холестерина поступает в организм и сколько оказывается в крови, нет.

Почему нужно есть продукты с холестерином

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Гинеколог-эндокринолог Евгения Назимова подтвердила, что повышение уровня холестерина, прежде всего низкой плотности, в крови действительно связано с повышенным риском развития атеросклероза. Это заболевание, при котором поражаются артерии, и именно его последствия чаще всего приводят к смерти во всём мире, добавила специалист.

Да, около 80% холестерина вырабатывается печенью из жирных кислот, которые поступают в организм вместе с едой. Но, по словам специалиста, многочисленные научные исследования доказали, что на уровень холестерина в крови влияет не столько количество жиров вообще и холестерина в частности в пище, сколько их качество и те метаболические процессы, которые происходят в организме в этот момент.

«Нет прямой зависимости между тем, сколько холестерина вы съедаете, и тем, какой уровень холестерина у вас в крови, и тем более тем, отражается ли всё это на состоянии ваших сосудов», — объяснила Назимова.

Отдельно — про яйца

Они ни в чём не виноваты. Напротив, это один из самых ценных продуктов. В них содержится полноценный белок и жир, а также более сорока витаминов, в том числе витамин D и холин, а также множество нужных организму химических элементов.

«Яйцо — это запас питательных элементов для развития цыпленка, поэтому там собрано всё, что для этого необходимо. Но нам-то всё это тоже очень нужно», — отметила Назимова.

С богатыми холестерином продуктами нужно быть осторожнее людям с нарушением липидного обмена. И питание, и лечение специалист порекомендовала обсуждать с лечащим врачом.

Как определить, что у вас повышен холестерин

«Секрет фирмы» узнал у врача-кардиолога, терапевта медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Ольги Фроловой.

Признаки такие:

онемение;

хромота;

боль в ногах, которая пропадает в состоянии покоя;

жировые подкожные образования, которые чаще всего появляются на веках или рядом с сухожилиями.