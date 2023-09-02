Что делать, если у вас аллергия на животных, но хочется завести кота

Если аллергия есть, а кота нет, но очень хочется, то это хороший повод заняться своим здоровьем. Принято считать, что аллергия — это хроническое состояние организма, которое крайне сложно излечить. Но есть способы вывода в стадию ремиссию на очень долгий период.

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Проявление аллергии на кошек

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На это семейство у многих людей бывает аллергическая реакция. Чаще всего, она распространяется не на всех представителей, а лишь на некоторых особей. Состояние обусловлено не только непереносимостью шерсти кота, но его слюны и мочи. Аллергик после контакта с пушистым может сразу у себя заметить следующие симптомы: кожный зуд, чиханье, кашель, першение в горле, слезотечение.

Если вы замечали за собой перечисленные состояние после игры с котом, значит, в вашем организме уже есть аллерген. Реакция может проявляться периодически или в слабой форме. Даже в таком случае заводить кота довольно рискованно. Иммунитет начнет все чаще контактировать с шерстью и слюной животного и вызовет ухудшение симптоматики. Со временем аллергия усилится и может существенно испортить вашу жизнь, если оставить реакцию организма без лечения и контроля.

Гипоаллергенные породы кошек

Аллергики могут рассмотреть породы, которые не вызывают сильной реакции. Помните, что и они могут стать причиной ухудшения вашего состояния — все индивидуально. Особенно, если не соблюдать ежедневных простых правил гигиены для животного и его места обитания.

К гипоаллергеным породам относятся: балинезийская, сфинкс, сибирская, восточная короткошерстная, девон-рекс, яванская, корниш-рекс.

Стоит отметить, что у котят аллергена меньше, чем у взрослых особей. Это связано с тем, что их организм еще формируется, поэтому аллергикам легче контактировать с маленькими животными. Гарантиями нейтральной реакции может быть только отсутствие симптоматики рядом со взрослым котом или кошкой.

Что делать аллергику?

В первую очередь нужно вылечить себя и только потом задумываться о животном. Постоянный контакт с мелкими дозами кошачьей шерсти для организма станет сильным перенапряжением. Молодым людям и детям с проявлением реакции справиться легче. У взрослого человека некоторое время может быть отсутствие симптоматики, но риск заработать истощение организма за счет нарастающей дозы аллергена полностью не исчезает.

Лекарственные препараты лишь на время приглушают проявление симптомов и дополнительно могут оказывать токсическое воздействие на различные органы. Гомеопатия несколько отличается от такого подхода, поэтому есть больше шансов на переход в длительную, качественную ремиссию. Есть данные, что люди забывали про аллергию на домашних животных в течение нескольких лет.

Если ваше желание завести кошку не отпускает, при этом у вас есть аллергия на ее шерсть, обязательно проконсультируйтесь с аллергологом. Необходимо сдать тесты на аллерго-панели, кожные пробы, провести диагностику. По их результатам специалист подбирает схему лечения и составляет рекомендации к питанию.