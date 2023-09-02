Что такое ретрит и есть ли от него польза

Ретрит, простыми словами, — это уход от всего мирского, чтобы подумать о вечном. Ну или почти от всего: есть, пить и спать обычно разрешается, хоть и с большими ограничениями.

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Чаще всего на ретрит уезжают за город, на природу или вовсе в другую страну, чтобы максимально сменить обстановку для умственной и эмоциональной «перезагрузки». Проводятся ретриты в загородных домах, на турбазах и даже в монастырях. Время обычно уделяют медитациям, йоге, иногда танцам, пению и другим духовным и физическим упражнениям и творчеству.

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Но иногда ретриты посвящены и чисто практическим вопросам, например, развитию бизнеса.

Какие бывают ретриты

Ретриты бывают:

индивидуальные и групповые (в том числе корпоративные);

самостоятельные и с наставником;

женские, мужские, а также семейные;

религиозные, эзотерические, духовные и светские;

психологические, творческие и оздоровительные;

профессиональные: для бизнесменов, топ-менеджеров, айтишников, писателей и др.;

с активным общением и в молчании, а иногда ещё и в темноте.

Один из наиболее популярных форматов ретрита — йога-ретрит. Участники изучают и совершенствуют различные асаны и пранаямы (дыхательные упражнения), а также медитируют.

Другой популярный формат ретрита — женский ретрит — может также включать в себя элементы из йоги, медитации, а кроме этого, танцы, творческие мастер-классы, психологические лекции и беседы, разные эзотерические практики.

Один из самых необычных ретритов — это випассана. Она проходит в полной тишине и молчании, только звуки гонга отмечают начало практик или зовут на обед.

Тёмный ретрит — ещё более экстремальная практика. Такой ретрит проводится не только в тишине, но и в темноте: в комнате без света и с повязками на глазах.

Для тех, кто не может уехать из дома далеко и/или надолго, проводятся даже и онлайн-ретриты. В таком случае организаторы дают задания в прямом эфире или присылают на электронную почту/ в мессенджеры. Хотя само нахождение онлайн и противоречит концепции традиционного ретрита ограничить общение и не пользоваться средствами связи.

Правила и принципы ретрита

Основной принцип всех ретритов — максимально удалиться от обыденности, чтобы перезагрузить сознание и решить какие-то духовные, философские и другие важные вопросы.

Конкретные правила зависят от формата и программы ретрита, но примерные требования могут быть такие:

Никакой связи с внешним миром

На ретрит не допускаются посторонние: никаких гостевых визитов, даже заказать доставку еды не получится. Покидать место, где проходит ретрит, также нельзя.

Запрет на гаджеты

Он может быть полный, когда все смартфоны, планшеты, ноутбуки и другие устройства нужно сдать организаторам перед началом мероприятия. А может быть частичный, когда техникой разрешено пользоваться в своей комнате в отведённое для этого время. Под запретом могут оказаться даже часы и будильники.

Строгое соблюдение распорядка дня и программы занятий

Вставать, скорее всего, придётся с восходом солнца, а ложиться спать с наступлением темноты, есть — по расписанию. Посещать все запланированные мероприятия нужно строго без опозданий, а вот, например, утренняя пробежка или другие привычные в обычной жизни активности могут быть запрещены, чтобы не отвлекать остальных участников.

Ограничения в еде

В большинстве случаев на ретритах меню вегетарианское или даже веганское. Иногда бывает, что поесть допустимо только один раз в день. Привозить с собой «вкусняшки» чаще всего нельзя.

Запрет на алкоголь, курение, наркотики

На ретритах под запретом любой допинг, даже кофе.

Общение

Если это не ретрит молчания, то общение приветствуется, но по теме. Обсуждение, например, политики или других острых вопросов может быть ограничено. На випассане любое общение исключено, даже просто смотреть в глаза другому человеку лишний раз не рекомендуется. Если возникнут какие-то проблемы и понадобится помощь, обращаться можно только к организаторам.

Требования к внешнему виду

Лучше избегать открытых плеч, коленей, живота, декольте, обтягивающей и прозрачной одежды. Также могут быть ограничения на украшения, косметику и парфюм.

Разделение мужчин и женщин

Даже если это не женский или мужской ретрит, а смешанный, то всё равно могут действовать правила, что мужчины и женщины живут, едят, медитируют и делают всё остальное отдельно.

Другие ограничения

Также может быть запрещено читать книги, вести конспекты занятий, лежать (кроме ночного сна и специальных практик) и тому подобное.

Как выбирают место для ретрита

Ретриты проводятся по всему миру. Чаще всего их устраивают в уединённых местах где-нибудь в горах, в лесах, на побережьях, на островах или в пригородах крупных городов.

Подходящей локацией для ретрита может быть загородный отель, вилла, турбаза, кемпинг, санаторий и даже монастырь. Создаются специализированные ретрит-центры и йога-дачи. Там есть места для проживания, залы для занятий в помещении и на свежем воздухе, кухня и/или столовая. Также важно отсутствие соседей или их небольшое количество и толерантность, например, к звукам гонга или пению мантр.

Для экстремалов возможен ретрит в дикой природе в самостоятельно организованном палаточном лагере.

Аутентичным местом для ретритов считается Азия: множество популярных ретрит-центров расположены в горах Непала, в Индии, в Таиланде, на Бали. Но и на других континентах много предложений. Немало их, например, даже в Подмосковье.

Кто и когда придумал ретриты

«Родоначальником» ретритов считают Сиддхартху Гаутаму Будду: он практиковал уход от обычной жизни ради познания себя и мира. Позднее странствующие буддисты стали соблюдать практику вассу, когда в сезон дождей они должны были прерывать свой путь и уединяться на несколько месяцев в храмах или монастырях, пережидая непогоду и уходя в аскезу.

Аналогом ретрита в христианстве можно считать сорокадневный пост Иисуса Христа в пустыне после крещения. Так он должен был подготовиться к выполнению своей миссии и выдержать искушение дьяволом. В исламе, в одном из его течений — суфизме, также практикуют одиночные сорокадневные ретриты по аналогии с сорока днями, которые Аллах назначил пророку Мусе (Моисею) в качестве поста перед тем, как говорить с ним.

В разные времена и на разных континентах учёные, философы, люди творческих профессий также практиковали уединение.

Авторство современной версии ретритов приписывают американскому врачу Хальберту Данну, который придумал веллнес — концепцию альтернативной медицины и здорового образа жизни как сочетание физического, умственного и духовного здоровья. Одной из методик он предлагал йога-ретрит для борьбы с ежедневным стрессом.

Польза и вред ретритов

С точки зрения доказательной медицины подтвердить положительное влияние ретритов на физическое и психическое здоровье нереально: невозможно провести двойное слепое плацебо-контролируемое исследование. То есть каждый практикующий может иметь свой личный опыт и своё мнение, но не более.

При этом ретрит точно может навредить.

При любых проблемах со здоровьем и психологических проблемах ретрит не может являться заменой традиционному лечению, а часто и вовсе противопоказан.

У людей с психическими заболеваниями и расстройствами, травматическим опытом (например, насилия) или зависимостями могут случиться обострения и рецидивы. Будут ли организаторы обладать достаточными компетенциями, чтобы отличить транс от психоза? Как повезёт. Кроме того, «накрыть» может и спустя какое-то время после окончания мероприятия.

Физические и психологические нагрузки (длительные медитации в положении сидя, ограничения в питании и т. п.) также могут негативно сказаться на тех, у кого есть хронические заболевания.

Практики с использованием запрещённых веществ могут стать причиной наркотического отравления и других осложнений.

На ретритах обычно нет врачей, и заботиться о своём здоровье каждому участнику придётся самостоятельно.

Сколько стоят ретриты и кто их проводит

Стоимость ретрита складывается из оплаты проживания, питания и содержания самой программы. Дорогу до места проведения обычно нужно оплачивать отдельно, хотя иногда она может быть включена в цену (если предусмотрен групповой трансфер).

В среднем ретрит 2023 году стоит от 3000–10 000 рублей в день (без учёта дороги).

Ретрит-туры проводят как отдельные практики:

инструкторы по йоге и фитнесу;

психологи;

коучи;

так называемые духовные учителя;

различные организации и объединения эзотерического толка;

фитнес-центры;

тренинговые центры и т. д.