7 необязательных продуктов с мочегонным эффектом
Обычно частые позывы к мочеиспусканию связаны с инфекциями мочевыводящих путей, но бывает и так, что человек полностью здоров, но в туалет всё равно бегает частенько. Тогда ставится диагноз гиперактивный мочевой пузырь (ГАМП). В этом случае помимо лечения придётся и скорректировать рацион.
Как рассказал хирург-уролог Марк Гадзиян, по некоторым данным, с таким мочевым пузырём живёт до 20% населения. Благо, что улучшить жизнь даже с таким диагнозом можно с помощью диеты.
Правда, без ограничений тут не обойтись — придётся отказаться от некоторых прелестей жизни. Зато, по словам врача, диета точно принесёт результат.
Вот от чего нужно отказаться:
- Чай и кофе. В этих напитках содержится кофеин, который даёт мочегонный эффект. В запретном списке и все энергетики. Их лучше вообще никому не пить;
- Газировка. В них много сахара и остановиться на паре глотков сложно — даже здоровый человек захочет в туалет, что уж говорить о пациентах с ГАМП;
- Молочка. Особенно врач не рекомендовал увлекаться молочными продуктами вечером — до утра не дотерпите;
- Спиртное. Алкоголь раздражает слизистые органов ЖКТ, нарушат водный баланс и даёт мочегонный эффект;
- Растительные продукты. Естественно, не все, а лишь те, которые содержат кислоты. В их число входят клюква, имбирь, яблоки, хурма, мята и ромашка;
- Сахарозаменители. Мочегонный эффект могут давать в том числе и низкокалорийные заменители сахара;
- Цитрусовые и фреши. Эти фрукты и напитки могут раздражать мочевой пузырь, вплоть до болезненного мочеиспускания.
Как распознать проблемы с почками
Ранее врач-нефролог, завотделением диализа Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н. И. Пирогова Александр Румянцев объяснил, что именно почки выводят из организма токсины и очищают кровь. О проблемах с ними можно догадаться не сразу.
Вот, что должно насторожить:
- жажда;
- отсутствие позывов сходить в туалет по-маленькому;
- любые проблемы с мочеиспусканием;
- боли в боку или внизу живота.
При любых подозрениях лучше обращаться к специалистам, а не заниматься самолечением.
Что вредит почкам
Причин, по которым начинаются проблемы с почками, множество. Например, этому органу может навредить увлечение белковой пищей — камни появляются на раз-два. Ещё на их здоровье сказываются дефицит жиров и сидячий образ жизни.