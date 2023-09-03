7 необязательных продуктов с мочегонным эффектом

Обычно частые позывы к мочеиспусканию связаны с инфекциями мочевыводящих путей, но бывает и так, что человек полностью здоров, но в туалет всё равно бегает частенько. Тогда ставится диагноз гиперактивный мочевой пузырь (ГАМП). В этом случае помимо лечения придётся и скорректировать рацион.

© Секрет Фирмы

Как рассказал хирург-уролог Марк Гадзиян, по некоторым данным, с таким мочевым пузырём живёт до 20% населения. Благо, что улучшить жизнь даже с таким диагнозом можно с помощью диеты.

Видео дня

Правда, без ограничений тут не обойтись — придётся отказаться от некоторых прелестей жизни. Зато, по словам врача, диета точно принесёт результат.

Вот от чего нужно отказаться:

Чай и кофе. В этих напитках содержится кофеин, который даёт мочегонный эффект. В запретном списке и все энергетики. Их лучше вообще никому не пить;

Газировка. В них много сахара и остановиться на паре глотков сложно — даже здоровый человек захочет в туалет, что уж говорить о пациентах с ГАМП;

Молочка. Особенно врач не рекомендовал увлекаться молочными продуктами вечером — до утра не дотерпите;

Спиртное. Алкоголь раздражает слизистые органов ЖКТ, нарушат водный баланс и даёт мочегонный эффект;

Растительные продукты. Естественно, не все, а лишь те, которые содержат кислоты. В их число входят клюква, имбирь, яблоки, хурма, мята и ромашка;

Сахарозаменители. Мочегонный эффект могут давать в том числе и низкокалорийные заменители сахара;

Цитрусовые и фреши. Эти фрукты и напитки могут раздражать мочевой пузырь, вплоть до болезненного мочеиспускания.

Как распознать проблемы с почками

Ранее врач-нефролог, завотделением диализа Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н. И. Пирогова Александр Румянцев объяснил, что именно почки выводят из организма токсины и очищают кровь. О проблемах с ними можно догадаться не сразу.

Вот, что должно насторожить:

жажда;

отсутствие позывов сходить в туалет по-маленькому;

любые проблемы с мочеиспусканием;

боли в боку или внизу живота.

При любых подозрениях лучше обращаться к специалистам, а не заниматься самолечением.

Что вредит почкам