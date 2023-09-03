Как нормализовать гормональный фон

Нормальны гормональный фон способствует созданию благоприятной среды для снижения веса, обеспечивая эффективный обмен веществ, контроль аппетита и активное сжигание жира. Однако дисбаланс может нарушить эти механизмы. Врач рассказал, как избежать неприятностей.

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Сбалансированная диета, богатая белками, сложными углеводами, полезными жирами и различными микроэлементами, играет важную роль.

Рацион обеспечивает организм необходимыми строительными материалами для эффективного синтеза гормонов.

Регулярные физические упражнения увеличивают чувствительность к инсулину и уровню кортизола. Желательно включать как аэробные, так и силовые тренировки.

Полноценный сон – ключевой фактор для поддержания гормонов. Его недостаток нарушает баланс. Рекомендуется качественно высыпаться в течение 7-9 часов.