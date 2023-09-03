Эндокринолог перечислила главные ошибки в лечении ожирения

«Я лично очень много пациентов вижу с депрессией, бессонницей. Вы должны понимать, что при приёме Метформина не усваивается группа витаминов В. Бывает ожирение, которое гораздо опаснее, чем препараты. Апноэ ночное, человек может умереть. Человек находится в депрессивном состоянии, большой процент ожирения — это расстройства пищевого поведения (РПП). Поэтому психотерапевт обязательно нужен. С эндокринологом психотерапевт должен сотрудничать.



Если психотерапевт не убирает РПП, они даже на препаратах умудряются есть. Ещё у нас есть бариатрические операции, которые сейчас тоже стали модными. Считается, что отрезать участок желудка — это нормально. Но они забывают о том, что есть участки в желудочно-кишечном тракте, которые как раз продуцируют необходимые нам гормоны. Если человек не исправил РПП, образ жизни, бариатрические операции, к сожалению, не действуют, всё возвращается. Бывает, что витамины не усваиваются, они навсегда становятся нашими пациентами. Витамины не усваиваются, волосы выпадают, постоянные анемии, тошнота, рвота».