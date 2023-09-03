Эндокринолог перечислила главные ошибки в лечении ожирения
Наличие лишнего веса — комплексная проблема. Пациент должен консультироваться с психотерапевтом и менять пищевые привычки. Нельзя заниматься самолечением.
Операции по усечению желудка могут быть неэффективны, хотя они «стали модными». Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщила врач-эндокринолог, андролог, терапевт Тамара Гелашвили.
«Я лично очень много пациентов вижу с депрессией, бессонницей. Вы должны понимать, что при приёме Метформина не усваивается группа витаминов В. Бывает ожирение, которое гораздо опаснее, чем препараты. Апноэ ночное, человек может умереть. Человек находится в депрессивном состоянии, большой процент ожирения — это расстройства пищевого поведения (РПП). Поэтому психотерапевт обязательно нужен. С эндокринологом психотерапевт должен сотрудничать.
Если психотерапевт не убирает РПП, они даже на препаратах умудряются есть. Ещё у нас есть бариатрические операции, которые сейчас тоже стали модными. Считается, что отрезать участок желудка — это нормально. Но они забывают о том, что есть участки в желудочно-кишечном тракте, которые как раз продуцируют необходимые нам гормоны. Если человек не исправил РПП, образ жизни, бариатрические операции, к сожалению, не действуют, всё возвращается. Бывает, что витамины не усваиваются, они навсегда становятся нашими пациентами. Витамины не усваиваются, волосы выпадают, постоянные анемии, тошнота, рвота».
В июне этого года медики рассказали, что фиксируют рост числа россиян с ожирением в 30 регионах. Причина этого кроется в неправильном питании, уверена главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драпкина.
Она подчеркнула, что в рационе жителей страны не хватает продуктов растительного происхождения, в частности, овощей, фруктов и круп, а также крайне редко употребляются бобовые. При этом красное мясо, сладости, соления и переработанная мясная продукция преобладают.
Согласно презентации, которую представила специалист, в 1993 году показатель распространённости ожирения среди мужчин составлял 8,3%, среди женщин — 23,2%. В 2021 году ситуация изменилась: теперь это 30,1% и 36,7% соответственно.