Врач перечислил симптомы, предупреждающие о скорой смерти

Некоторые симптомы могут предупредить человека о скорой смерти. Об этом написал в своём телеграм-канале хирург и онкоуролог Марк Гадзиян.

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По словам врача, тревожное ощущение в груди зачастую указывает на тромбообразование. Своевременно сделанный анализ крови способен спасти жизнь.

«Умирают за секунды», — подчеркнул Гадзиян.

Кроме того, долгая диарея, утренний кашель «до задыхания» и головные боли сообщают об очень опасных заболеваниях сердца и лёгких, таких как развивающаяся онкология или аневризм аорты.

Специалист рекомендует для профилактики инфаркта, инсульта и других серьёзных заболеваний перед сном выпивать стакан чистой воды.