Американские исследователи: занятия на спортивных тренажерах могут довести до оргазма

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Некоторые тренажеры в спортзале провоцируют возбуждение и даже получение оргазма. К таким выводам пришли американские исследователи из университета Индианы. Они опросили 370 женщин в возрасте от 18 до 63 лет, которые отмечали прилив возбуждения во время занятий спортом. Оказалось, что наиболее «сексуально активными» оказались такие тренировки, как подъемы туловища на работу мышц пресса, лазание по канату или шесту, езда на велосипеде, вращение и поднятие тяжестей.

При выполнении этих упражнений стимулируются половые органы, и при условии высокой чувствительности нервных окончаний и тесной одежды вполне реально дойти до кульминации. При этом респондентки отметили, что даже не фантазируют и не думают о сексе, просто кровь приливает к мышцам и стимулирует нервные окончания.