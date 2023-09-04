Для нормального функционирования почек рекомендуется выпивать достаточное количество жидкости, потреблять меньше соли и красного мяса. Об этом "Мосленте" рассказал гастроэнтеролог, диетолог Рустем Садыков.

По словам специалиста, важно отдавать предпочтение чистой воде и сократить потребление других напитков. Помимо этого, следует следить за своим весом и поддерживать его на оптимальном уровне.

Что касается сладких продуктов и десертов, то их вред для почек на сегодняшний день не доказан. Вместе с тем известно, что избыточное потребление простых углеводов повышает уровень кальция и оксалатов в моче, напомнил Садыков.

Риск развития камней в почках увеличивают обезвоживание, некоторые медицинские препараты, подагра, гиперпаратиреоз и генетическая предрасположенность, предупредил врач.