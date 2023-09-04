Врач рассказала, когда средства от выпадения волос дают результат

Если человек столкнулся с выпадением, покупает препарат и начинает его использовать сегодня, то первые четыре месяца не берутся в расчет. Поэтому ожидать результата можно только на пятой-шестой месяц. Трихологи всегда расписывают терапию на полгода. Через пять-шесть месяцев пациенты приходят в клинику, чтобы посмотреть, как снизилось выпадение и какие есть изменения, — сказала Нагайцева.