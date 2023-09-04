Врачи назвали продукты, помогающие очистить сосуды

Для того, чтобы поддерживать здоровье сосудов и избавиться от лишнего холестерина, необходимо правильно питаться. В частности, нельзя забывать о завтраке, который запускает все важные процессы в организме и дает энергию на целый день. Однако завтрак должен быть правильным.

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Так, людям с повышенным холестерином не стоит начинать утро с бутербродов с сыром, сливочным маслом или беконом. Вместо этого лучше обратить внимание на авокадо, овес или фасоль, говорится в материале, опубликованном в Express.

Как оказалось, эти продукты могут очистить кровь от лишнего холестерина. При этом овсяная каша обогащает организм пищевыми волокнами, которые препятствуют всасыванию холестерина в кровоток, снижает уровень липопротеинов низкой плотности.

Фасоль сохраняет чувство сытости на весь день, а также обеспечивает организм клетчаткой.