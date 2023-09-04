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Названы провоцирующие храп продукты

Употребление перед сном сыра, йогурта, мороженого и других продуктов с содержанием лактозы увеличивает выработку слизи в носу и провоцирует храп. Об этом рассказала эксперт по здоровью и питанию Эшли Тош, пишет Daily Mirror.

Названы провоцирующие храп продукты
© Lenta.ru

Специалистка подчеркнула, что ни одна диета не способна полностью избавить от храпа. Тем не менее исключение некоторых продуктов из рациона помогает уменьшить закупорку дыхательных путей и носовых пазух во время сна. В частности, Тош посоветовала не есть вечером молочные и сладкие продукты, а также продукты на основе пшеницы, включая хлеб и выпечку.

Тем, кто борется с апноэ, не стоит ужинать фастфудом и жирным мясом, считает Тош. Она назвала подобные блюда нежелательными, так как в них содержится много белка, который способствует выработке мокроты. Кроме того, эксперт рекомендовала не переедать во второй половине дня, чтобы не нагружать желудок и кишечник на ночь.

Ранее врач-отоларинголог Кристин Демейсон рассказала, что дыхание через рот во сне приводит к ряду неприятных последствий. По ее словам, у человека появляются першение в горле, неприятный запах изо рта, а также и более неожиданные симптомы: темные круги под глазами, головная боль и ощущение усталости сразу после пробуждения.