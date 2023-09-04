Врач объяснила, чем опасен незащищенный секс

Сексуальная активность человека значительно меняется с возрастом, однако необходимость в защите остается неизменной, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, особую опасность представляют заболевания, передающиеся половым путем, защититься от них можно с помощью вакцинации или презервативов.

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Хирург-офтальмолог Михаил Коновалов утверждает, что усредненным сроком максимальной половой активности считается период с 20 до 40 лет. В это время уровень гормонов максимален, но максимален и риск заражения инфекциями, передающимися половым путем. К их числу относится, в частности, вирус папилломы человека (ВПЧ). По словам Коновалова, в 3% случаев он ведет к развитию рака шейки матки у женщин и в 2% случаев вызывает у мужчин рак полового члена. Защититься от ВПЧ можно с помощью вакцинации, которая проводится в возрасте от 9 до 12 лет.

Опасными также являются вирус иммунодефицита человека и сифилис. В отличие от ВПЧ, вакцины от них не существует. Единственным способом защиты от них является использование презервативов. Кроме того, незащищенные половые контакты могут привести к заражению гепатитом С или В. От гепатита С можно защититься только с помощью презерватива, а от гепатита В — с помощью вакцинации.

В свою очередь, врач-кардиолог Герман Гандельман рассказал о половых контактах в возрасте старше 50 лет. По его словам, в этот период у мужчин может возникнуть эректильная дисфункция. Это состояние не представляет опасности, однако может быть предвестником инфаркта. Специалист рекомендует пройти обследование в случае появления такой проблемы.