Послеродовая маммопластика: как избежать осложнений

После завершения лактационного периода молочные железы могу потерять свой объем и упругость, изменить форму. Опущение и потеря упругости женской груди называется "мастоптоз". И безусловно такие изменения в жизни женщины могут сильно отразиться на ее самооценке, ощущении своей привлекательности и сильно влиять на качество личной жизни.

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Многие женщины решаются на маммопластику именно после родов, под давлением этих перемен. Но часто опасения по поводу рисков, осложнений после операции, делают невозможным выбор в пользу проведения маммопластики и избавления от комплексов.

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Разберемся со специалистом: что может пойти не так?

Есть несколько причин, по которым пациентка может остаться недовольной результатом операции.

Один из самых частых — это неоправданные ожидания, и зачастую завышенные. Когда пациентка рисует себе одну картинку результата, а хирург недостаточно наглядно объяснил. Вот почему я всегда прошу на первую консультацию принести фото примера того, какой она видит свою будущую грудь. После первичной диагностики я максимально подробно объясняю, какого объективного результата мы можем достичь.

Для наглядного моделирования сейчас есть множество инструментов, вплоть до того, что можно виртуально "примерить" разные формы и размеры имплантов.

Если результат радикально не совпадает с первичными прогнозами врача, значит во время операции или реабилитации возникли осложнения. Пациентам важно понимать, что это не косметологическая процедура, а операция, и как в любой операции существуют повышенные риски: несостоятельность швов, ишемия тканей в области шва.

Во время операции и в реабилитационный период мы делаем все, чтобы определить и исключить все опасные факторы. И если что-то идет не по плану, важно не отрицать наличие, а как можно раньше диагностировать проблему, чтобы начать решать сложившуюся ситуацию, действуя в команде с пациентом. Так как не все зависит от врача.

Неблагоприятный ход заживления может стать результатом несоблюдения рекомендаций врача:

Раннее начало физических нагрузок, которые могут повлиять на равномерность заживления швов и даже на переворот имплантов, следовательно и форму груди;

Возвращение в сауну, солярий или на пляж раньше, чем это предписано планом реабилитации;

Злоупотребление алкоголем или курением, которые влияют на процессы выработки коллагена и так же могут повлиять на формирование швов и заживляемость.

Отдельным пунктом нужно вынести операции по подтяжке груди, особенно с значительным уменьшением объемов и коррекцией формы. Они более сложны в планировании, подготовке и процессе реабилитации.

Пациент должен быть предупрежден о возможных сложностях: непредсказуемом поведении отека, сложностью заживления швов и еще более продолжительной реабилитацией. Любое из осложнений может печально повлиять на финальный результат, поэтому необходимо ответственно относиться как к выбору врача, так и к его рекомендациям.

Советы от специалиста для тех, кто думает о пластике груди: