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6 лучших напитков, чтобы защитить себя от вирусов этой осенью

Осень – время активности гриппа и инфекций. Чтобы простуда не застала врасплох, следует тщательно следить за своим организмом. Диетолог порекомендовала 6 напитков, которые не дадут заболеть.

6 лучших напитков, чтобы защитить себя от вирусов этой осенью
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  • Зелёный чай обогащён компонентом EGCG, активно проявляющим противовоспалительные свойства и действующий как натуральный антиоксидант.
  • 100% натуральный апельсиновый сок не содержит искусственных сахаров и богат важными питательными веществами: витамин С и B1.

При добавлении куркумы, можно усилить противовоспалительные свойства напитка. В специи содержится соединение «куркумин», известный своими полезными качествами.

  • Гранат и его сок содержат полифенолы, потенциально эффективные для борьбы с воспалениями. Это мощные антиоксиданты обладают профилактическим действием.
  • Зелёный смузи, приготовленный из кресс-салата, шпината или других листьев также отлично способствует усилению иммунитета.
  • Свекольный сок – естественный источник беталаинов и нитратов. Он также снижает окислительный стресс, оказывает противовоспалительными действие.
  • Молоко способно поддерживать здоровье организма, снижая хронические симптомы болезни и защищая организм от вирусов.
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