6 лучших напитков, чтобы защитить себя от вирусов этой осенью
Осень – время активности гриппа и инфекций. Чтобы простуда не застала врасплох, следует тщательно следить за своим организмом. Диетолог порекомендовала 6 напитков, которые не дадут заболеть.
- Зелёный чай обогащён компонентом EGCG, активно проявляющим противовоспалительные свойства и действующий как натуральный антиоксидант.
- 100% натуральный апельсиновый сок не содержит искусственных сахаров и богат важными питательными веществами: витамин С и B1.
При добавлении куркумы, можно усилить противовоспалительные свойства напитка. В специи содержится соединение «куркумин», известный своими полезными качествами.
- Гранат и его сок содержат полифенолы, потенциально эффективные для борьбы с воспалениями. Это мощные антиоксиданты обладают профилактическим действием.
- Зелёный смузи, приготовленный из кресс-салата, шпината или других листьев также отлично способствует усилению иммунитета.
- Свекольный сок – естественный источник беталаинов и нитратов. Он также снижает окислительный стресс, оказывает противовоспалительными действие.
- Молоко способно поддерживать здоровье организма, снижая хронические симптомы болезни и защищая организм от вирусов.
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