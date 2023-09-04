Эксперты рассказали о замедляющих похудение привычках

Эксперты журнала Shape рассказали о привычках, замедляющих похудение. Об этом сообщается на сайте издания.

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Специалисты отметили, что задержка дыхания во время тренировок снижает их эффективность. Кроме того, результативность падает, если при выполнении упражнений на тренажерах облакачиваться на его ручки в случаях, когда это не предусмотрено самой техникой выполнения движения. Например, не стоит держаться за поручни во время тренировки на беговой дорожке. В таком случае нагрузка смещается на плечи и спину, что к тому же увеличивает риск травмы.

Чтобы избежать травм и перерывов в тренировках, эксперты рекомендуют выполнять разминку и заминку. Неверно, по их словам, также каждый день проводить силовые тренировки, особенно если работать с большими весами. Делать такие упражнения можно не чаще, чем через день.

Еще одна возможная ошибка при похудении, как отмечают специалисты, — голодание и отказ от воды.