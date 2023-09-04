Привычки, которые удерживают вес
Пока вы от них не избавитесь, цифра на весах не изменится.
Сбросить вес — часто задача со звездочкой. Однако диетологи уверены, что наши привычки мешают нам похудеть куда больше, чем отсутствие физической активности.
Мы собрали основные «вредности», которыми и вы наверняка заполняете свою жизнь, а потом переживаете из-за того, что вес держится на одной точке.
Поздние перекусы
Да, далеко не каждый может похвастаться удобным графиком работы, который позволяет обедать вовремя и высыпаться. Ужин после 23.00, даже при условии, что вы ложитесь под утро, добавляет лишние складки на животе. Никакие физические упражнения не спасут вашу фигуру, если вы не заведете правило — не есть после 20.00. Если же без ужина ночью никак не обойтись, постарайтесь, чтобы он состоял из отварных блюд, которые быстро усваиваются.
Вы заедаете скуку
Одна из самых больших проблем — мы едим не когда нам хочется, а когда нечем заняться. Вспомните, сколько раз вы заказывали пиццу или суши, когда просто было скучно и хотелось посмотреть сериал и занять руки. Очень часто эта привычка вырастает из детства, когда родители, успокаивая, давали ребенку что-то сладкое. Такое подкрепление может привести к серьезным нарушениям во взрослом возрасте.
Вы используете еду как награду
Успешно защитили проект? Идем в ресторан! Приехал давний друг? Закажем огромный стол готовой еды! Знакомо? Уверены, как минимум несколько раз в месяц вы благодарите самого себя чем-то вкусным. Но здесь есть опасность завести привычку, от которой не получится быстро избавиться. Ваши достижения непременно требуют того, чтобы отметить факт их наличия, тем не менее посиделки в ресторанах и кафе, а также фастфуд на дому по праздничным поводам заставят ваш мозг требовать все больше еды даже по малейшим положительным поводам. От этой привычки очень непросто избавиться. Будьте аккуратны.