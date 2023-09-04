Привычки, которые удерживают вес

Пока вы от них не избавитесь, цифра на весах не изменится.

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Сбросить вес — часто задача со звездочкой. Однако диетологи уверены, что наши привычки мешают нам похудеть куда больше, чем отсутствие физической активности.

Мы собрали основные «вредности», которыми и вы наверняка заполняете свою жизнь, а потом переживаете из-за того, что вес держится на одной точке.

Поздние перекусы

Да, далеко не каждый может похвастаться удобным графиком работы, который позволяет обедать вовремя и высыпаться. Ужин после 23.00, даже при условии, что вы ложитесь под утро, добавляет лишние складки на животе. Никакие физические упражнения не спасут вашу фигуру, если вы не заведете правило — не есть после 20.00. Если же без ужина ночью никак не обойтись, постарайтесь, чтобы он состоял из отварных блюд, которые быстро усваиваются.

Вы заедаете скуку

Одна из самых больших проблем — мы едим не когда нам хочется, а когда нечем заняться. Вспомните, сколько раз вы заказывали пиццу или суши, когда просто было скучно и хотелось посмотреть сериал и занять руки. Очень часто эта привычка вырастает из детства, когда родители, успокаивая, давали ребенку что-то сладкое. Такое подкрепление может привести к серьезным нарушениям во взрослом возрасте.

Вы используете еду как награду