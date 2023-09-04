Эксперт рассказала, как похудеть без вреда для организма

С приходом осени многие люди начинают набирать вес: сам организм как будто требует еды, готовясь к холодам, да и сами люди не против расслабиться после пляжного сезона и дать волю свои желаниям.

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Тренер и нутрициолог Гульнара Кузина рассказала, как поддерживать форму в любое время года.

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Нутрициолог заявила, что легких способов похудеть не существует, а модные диеты - это скорее средство от "болезни", а не метод поддержания тела в форме. Диета подбирается индивидуально, а ключ к такому подбору - определить причину набора веса, пишет Тульская служба новостей.

Также эксперт отметила, что быстрые способы сбросить вес не всегда качественные. Во время таких экспресс-сессий организм в первую очередь выводит лишнюю воду, а значит, скоро вес вернется к прежним значениям.

Наиболее оптимальное снижение веса составляет от пятисот граммов до одного килограмма в неделю, на самом деле более 500 граммов жировой ткани в неделю уйти не может, если вы теряете больше, значит, это уходит вода, отмечает эксперт. Кроме того, нутрициолог не рекомендует полностью ограничивать любимые продукты - шоколад, хлеб, выпечку.

- Полный отказ от любимых продуктов сто процентов приведет к срыву. Они же в организме появляются от какого-то дефицита. Если вас тянет на хлеб, скорее всего, у вас не хватает витамина В6, если на шоколад - это признак дефицита пиколинат хрома, - говорит специалист.

Чтобы точно определить, есть ли дефицит каких-то витаминов или микроэлементов в организме, нужно обратиться к специалисту и сдать все необходимые анализы.

Также эксперт отметила, что набор веса осенью и зимой – это нормальная реакция организма на холод. Важно помнить, что при правильном рациональном питании здоровый человек не наберет много лишних кило, а в теплое время года они сами сойдут на нет, и беспокоиться об этом не надо.

А вот стресс по мнению Гульнары Кузиной, в 95% случаев является причиной набора лишнего веса.