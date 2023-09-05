Когда большая грудь — это плохо. Что такое гинекомастия и как её лечат

Врач Абазалиева: гинекомастию можно вылечить таблетками только на ранней стадии. Гинекомастия — это увеличение одной или обеих грудных желёз у мужчин. Проблема далеко не самая безобидная: чаще всего мужчинам с гинекомастией приходится ложиться под нож. Пластический хирург сети клиник «Семейная» (направление Beauty) Альбина Абазалиева рассказала «Секрету», откуда берётся гинекомастия у мужчин и как её лечат.

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Почему возникает гинекомастия

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Рост грудных желёз у мужчин начинается, когда в организме происходит нарушение гормонального фона в сторону женских гормонов.

Гинекомастия у мужчин бывает:

истинная, когда железистая ткань растёт под сосково-ареолярным комплексом;

ложная (её ещё называют липомастия), когда происходит рост жировой ткани под сосково-ареолярным комплексом;

смешанная — сочетание вышеперечисленных видов.

Золотой стандарт диагностики гинекомастии — ультразвуковое исследование и исследование гормонального фона, отметила пластический хирург.

Кто в группе риска

В группу риска развития гинекомастии входят мужчины, которые:

активно занимаются спортом, часто — с применением анаболических стероидов;

имеют эндокринные проблемы;

страдают рядом генетических заболеваний: синдром Каллмана, синдром Кляйнфельтера.

Как лечат гинекомастию

Лечение гинекомастии только хирургическое. Консервативное медикаментозное лечение применяют, если патологию выявили на ранней стадии, а клиническая картина ещё не слишком выражена. Вовремя диагностированный гормональный сбой корректируется эндокринологом с помощью медикаментов.

Что делает хирург:

при невыраженной ложной гинекомастии выполняется липосакция грудных областей, с последующей компрессией в послеоперационном периоде;

при истинной гинекомастии требуется резекция грудных желёз, с гистологическим исследованием. В послеоперационном периоде тоже используется компрессия.

Важно помнить и про риск развития злокачественных новообразований в грудных железах у мужчин. В таких случаях лечение аналогичное, как при таких же заболеваниях у женщин.

Как часто встречается гинекомастия

По словам эндокринолога, кандидата медицинских наук Зухры Павловой, гинекомастия может развиваться у 65% мужчин. Чем больше вес и возраст — тем более велик риск такой патологии. Истинная гинекомастия встречается у 30% мужчин, рассказывала Павлова.

Гинекомастия бывает даже у младенцев и подростков из-за гормональной перестройки. Правда, в этих случаях она чаще всего быстро проходит и не требует лечения, отмечала врач. Однако при увеличении грудных желёз у мальчиков Павлова советовала всё-таки сходить к врачу.

Как проявляется гинекомастия:

частые смены настроения;

снижение либидо;

изменение тембра голоса;

зуд и тяжесть в области груди.