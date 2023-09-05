Когда большая грудь — это плохо. Что такое гинекомастия и как её лечат
Врач Абазалиева: гинекомастию можно вылечить таблетками только на ранней стадии. Гинекомастия — это увеличение одной или обеих грудных желёз у мужчин. Проблема далеко не самая безобидная: чаще всего мужчинам с гинекомастией приходится ложиться под нож. Пластический хирург сети клиник «Семейная» (направление Beauty) Альбина Абазалиева рассказала «Секрету», откуда берётся гинекомастия у мужчин и как её лечат.
Почему возникает гинекомастия
Рост грудных желёз у мужчин начинается, когда в организме происходит нарушение гормонального фона в сторону женских гормонов.
Гинекомастия у мужчин бывает:
- истинная, когда железистая ткань растёт под сосково-ареолярным комплексом;
- ложная (её ещё называют липомастия), когда происходит рост жировой ткани под сосково-ареолярным комплексом;
- смешанная — сочетание вышеперечисленных видов.
Золотой стандарт диагностики гинекомастии — ультразвуковое исследование и исследование гормонального фона, отметила пластический хирург.
Кто в группе риска
В группу риска развития гинекомастии входят мужчины, которые:
- активно занимаются спортом, часто — с применением анаболических стероидов;
- имеют эндокринные проблемы;
- страдают рядом генетических заболеваний: синдром Каллмана, синдром Кляйнфельтера.
Как лечат гинекомастию
Лечение гинекомастии только хирургическое. Консервативное медикаментозное лечение применяют, если патологию выявили на ранней стадии, а клиническая картина ещё не слишком выражена. Вовремя диагностированный гормональный сбой корректируется эндокринологом с помощью медикаментов.
Что делает хирург:
- при невыраженной ложной гинекомастии выполняется липосакция грудных областей, с последующей компрессией в послеоперационном периоде;
- при истинной гинекомастии требуется резекция грудных желёз, с гистологическим исследованием. В послеоперационном периоде тоже используется компрессия.
Важно помнить и про риск развития злокачественных новообразований в грудных железах у мужчин. В таких случаях лечение аналогичное, как при таких же заболеваниях у женщин.
Как часто встречается гинекомастия
По словам эндокринолога, кандидата медицинских наук Зухры Павловой, гинекомастия может развиваться у 65% мужчин. Чем больше вес и возраст — тем более велик риск такой патологии. Истинная гинекомастия встречается у 30% мужчин, рассказывала Павлова.
Гинекомастия бывает даже у младенцев и подростков из-за гормональной перестройки. Правда, в этих случаях она чаще всего быстро проходит и не требует лечения, отмечала врач. Однако при увеличении грудных желёз у мальчиков Павлова советовала всё-таки сходить к врачу.
Как проявляется гинекомастия:
- частые смены настроения;
- снижение либидо;
- изменение тембра голоса;
- зуд и тяжесть в области груди.
Главная опасность болезни — возможное развитие рака грудной железы. Он увеличивается, если у близких родственниц заболевшего мужчины был рак молочной железы. Увы, такие пациенты зачастую обращаются в больницу слишком поздно.