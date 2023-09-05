Что не так с травами и напитками, вызывающими выкидыш — рассказывает врач

Медицина сегодня предлагает несколько способов прерывания беременности, проверенных и безопасных для женского здоровья. Тем не менее некоторые женщины по-прежнему не желают обращаться к врачам и пробуют избавиться от нежелательной беременности с помощью народных средств. И хотя за последнее время таких случаев стало значительно меньше, они всё ещё встречаются: женщины обсуждают на форумах, как «сделать выкидыш бабушкиными методами», делятся «историями знакомых» и т. д. В чём критическая опасность таких способов аборта, почему «бабушкины рецепты» категорически нельзя применять и какой аборт можно назвать безопасным, рассказывает Александр Никитин, врач первой категории, акушер-гинеколог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге.

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Аборт «народными средствами»: в чём опасность для женского организма

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«Врачи категорически против использования любых народных средств прерывания беременности. Во-первых, эффективность таких методов не имеет ни малейшего научного обоснования. Второй опасный момент — непредсказуемость результата. Невозможно заранее оценить риски, которые они представляют для женского организма. Если говорить о возможных последствиях таких абортов, то хорошего сценария здесь попросту нет. Опасность несут сильные кровотечения, которые могут открыться под воздействием того или иного "рецепта"», — предупреждает врач-гинеколог Александр Никитин.

Маточное кровотечение после аборта может привести к смерти, и женщина далеко не всегда способна остановить его самостоятельно. Без своевременного оказания экстренной помощи существует большая вероятность умереть от кровопотери. Вторая потенциальная опасность — неполный выкидыш, когда часть плода или плаценты остаётся в полости матки. Это грозит серьёзным осложнением, развитием острого метроэндометрита — опасного воспалительного процесса, который может закончиться смертью женщины».

Ещё в 2004 году Россия занимала первое место по абортам в мире (53 аборта на 1000 женщин). К 2020 году количество абортов в России снизилось примерно на две трети — это 111-е место среди всех стран. Количество абортов продолжает снижаться — по данным Минздрава, с 2021 по 2022 год их число уменьшилось ещё на 3,9% за год.

Опасные средства для провоцирования выкидыша

Продукты для прерывания беременности

Для прерывания беременности на ранних сроках иногда советуют есть определённые продукты: ананасы, имбирь, петрушку. Считается, что они помогают стимулировать сокращение мышц матки и тем самым вызывают выкидыш. Можно ли аборт таким способом назвать безопасным? В этом случае выход плодного яйца может произойти не полностью и части эмбриона, остающегося в матке, способны вызвать тяжёлый сепсис со смертельным исходом.

Травы для аборта

Травы фигурируют во многих народных рецептах для аборта: лавровый лист, пижма, жеруха, крапива, календула и многие другие. На их основе женщинам предлагают готовить концентрированные отвары.

Здесь, помимо прочих рисков, проблема ещё и в том, что многие растения содержат токсичные и ядовитые элементы. Употребление таких трав чревато сильным отравлением и непредсказуемыми аллергическими реакциями. Если плод выживет, ребёнок может родиться с патологиями.

Горячие ванны: опасный выкидыш

Ещё один популярный метод того, как спровоцировать выкидыш, касается воздействия на плод высокими температурами. Обычно для этого рекомендуют бани, сауны или горячие ванны — иногда с добавлением горчичного порошка. Плод может погибнуть и при этом остаться в матке, что потребует хирургического вмешательства и грозит смертью женщине.

Активные физические нагрузки: подъём тяжестей, бег, прыжки

Метод обычно рекомендуют для избавления от плода на самых ранних сроках беременности, когда эмбрион ещё не слишком крепко прикреплён к стенке матки. Считается, что тяжёлые физические нагрузки должны стимулировать сокращение стенок матки и вызвать отторжение плода. Спровоцированное этим массивное кровотечение, которое нельзя остановить самостоятельно, может привести к летальному исходу.

Молоко с йодом

Ещё один популярный «народный рецепт» — смесь молока и настойки йода. Эффективность метода под большим вопросом, зато побочные эффекты хорошо известны. Высокие концентрации йода разрушительно воздействуют на щитовидную железу и сердце, способны вызывать раздражение и ожог пищевода или желудка.

По данным ВОЗ, ежегодно во всём мире происходит около 56 млн искусственных абортов, и почти 45% из них небезопасны. 97% небезопасных абортов происходят в развивающихся странах.

Доказательная медицина против «бабушкиных рецептов» для аборта

Акушер-гинеколог Александр Никитин подчёркивает, что единственным безопасным способом прерывания беременности сегодня является медицинский аборт — медикаментозный или хирургический.

«Медикаментозный аборт наиболее безопасен. Самое важное условие для этого — срок беременности. Делается медикаментозный аборт до 6 недель. Этот метод — наиболее щадящий для организма женщины и не оказывает разрушительного влияния на репродуктивную функцию. Эмбрион неплотно прикрепился к матке, и гормональные изменения у женщины ещё не сильно выражены», — рассказывает врач.

Как объясняет врач, хирургический аборт — это вакуумная аспирация либо выскабливание полости матки специальным хирургическим инструментом до 12 недель беременности.