Раскрыта связь нехватки белка с лишним весом

Здесь, в этой четвертушке тарелки, я бы рассматривала только животный белок, поскольку растительный белок намного меньше усваивается. Белок — это самое ценное, что есть на нашей тарелке, поскольку из него в организме может сформироваться все, — и белки, и жиры, и углеводы. Поэтому белки и называются универсальным макронутриентом, — пояснила Павлова.