Разработан медицинский набор для диагностики заболеваний шейки матки

«Мы несколько изменили существующий метод и за счёт компонентов сделали его дешевле. Техника проста, безопасна и экономически эффективна. Вероятно, набор будет продаваться сразу в комплекте до ста штук. Цена одного набора ещё не установлена, но не превысит пятисот рублей», — рассказала выпускница Высшей школы медицины Анастасия Антишина, которая ведёт проект.