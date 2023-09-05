Разработан медицинский набор для диагностики заболеваний шейки матки

Быстро и безболезненно: в Калининграде разработали медицинский набор для диагностики заболеваний шейки матки
В БФУ разработали медицинский набор для диагностики заболеваний шейки матки. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Комплект позволяет безболезненно получить и обработать образцы ткани. С помощью техники клеточных блоков (cell-block) врачи смогут оценить состав биоматериала и получить представление о его особенностях, что улучшит диагностические возможности и повысит шансы на выздоровление пациенток.
«Мы несколько изменили существующий метод и за счёт компонентов сделали его дешевле. Техника проста, безопасна и экономически эффективна. Вероятно, набор будет продаваться сразу в комплекте до ста штук. Цена одного набора ещё не установлена, но не превысит пятисот рублей», — рассказала выпускница Высшей школы медицины Анастасия Антишина, которая ведёт проект.
Она отметила, что набор может применяться не только в гинекологии. Также он позволяет увеличить время хранения материала и провести мультидисциплинарное исследование (цитологами и врачами-патологоанатомами)
Что входит в набор:
- Щёточка для взятия материала,
- Контейнер с раствором фиксирующей жидкости,
- Пипетка Пастера,
- Желатин,
- Гистологические кассета и мешочек,
- Инструкция.
«Самое ответственное дело для нашего проекта — это зарегистрировать медицинское изделие. Как правило, на это уходит чуть больше года», — уточнила Антишина.
Команда технологических предпринимателей при поддержке регионального Центра женского здоровья проводит исследование биологических проб — это необходимо для подтверждения эффективности метода. Разработкой руководит врач-патологоанатом, врач клинической лабораторной диагностики, доктор медицинских наук, профессор Лариса Волкова.
«Это собственная разработка нашей исследовательской группы. Зарегистрирован соответствующий патент. Стартап-студия заинтересовалась проектом, коллеги помогут довести его до серийного производства», — подчеркнула Волкова.
Под стартап-проект открыта дочерняя компания Стартап-студии БФУ — ООО «Вест-Лаб».