Тренажер, который поможет похудеть за 15 минут в день

На Power Plate вы сможете не только потренировать мышцы, но и получить лимфодренажный массаж.

© Чемпионат.com

Знали ли вы, что на основе второго закона Исаака Ньютона создан спортивный тренажёр? Если нет, сейчас всё расскажем! Согласно этому закону, сила объекта равна его массе, умноженной на ускорение, то есть F=ma. Получается, для повышения силы нужно либо повысить массу, либо увеличить скорость.

Видео дня

И если применение первого способа в тренировках легко и понятно – использование гантелей, штанг и прочих утяжелителей, то второй требует специального оборудования. Например, тренажёра Power Plate, или «силовой тарелки», которая и повышает ускорение. В этом материале расскажем подробнее о её возможностях и особенностях.

Евгений Никишин, старший тренер Mriya Resort & SPA: «Тренажёр включает в себя лимфодренажный массаж и помогает укрепить всё тело».

Принцип работы

Основной элемент тренажёра – платформа, создающая нестабильную опору, которая колеблется с разной интенсивностью. Это выводит тело из равновесия и заставляет работать не только основные группы мышц, но и стабилизаторы. Вторая часть тренажёра – стойка с пультом управления, с помощью неё регулируется нагрузка.

За счёт такой технологии задействуется бóльшая часть мышц. Если быть точнее, они сокращаются с частотой от 25 до 50 раз в секунду благодаря вибрациям тренажёра, это повышает эффективность занятия и помогает быстрее сжигать калории.

Чемпионат.com

Эффект от тренажёра

Регулярные тренировки могут быть небольшими и составлять всего 15 минут, но они позволят добиться результатов и заметных улучшений по многим показателям.

Ускорение прогресса. На Power Plate можно выполнять множество стандартных упражнений, эффективность которых повысится за счёт использования тренажёра. Во время вибрации мышечные волокна работают активнее.

Уменьшение лишнего веса. Тренажёр позволяет увеличить лимфоток, улучшить метаболизм и, как следствие, уменьшить процент телесного жира. Но не стоит забывать и о правильном сбалансированном питании, только комплексное воздействие приводит к прогрессу.

Увеличьте выносливость и гибкость. Вибрации Power Plate разнонаправленны, движения идут как из стороны в сторону, так и вперёд-назад. За счёт дестабилизации тела мышечные волокна рефлекторно начинают взаимодействовать. Это способствует развитию баланса, подвижности и стабильности, силы и двигательного контроля. Важно отметить, что происходит это в более короткие сроки, чем при обычных тренировках.

Лёгкое восстановление. Известный факт, что процесс восстановления – важнейшая часть занятий спортом, от неё во многом зависит результат. Лимфодренажный массаж на пластине Power Plate стимулирует лимфатическую систему, уменьшает болевые ощущения, способствует более быстрому восстановлению тканей. Всего пара минут в день позволит восстанавливаться быстрее и без дискомфорта для организма.

Противопоказания

Этот тренажёр даёт довольно сильную нагрузку на весь организм за счёт колебаний платформы, поэтому список противопоказаний тоже довольно большой:

восстановительный период после хирургического вмешательства;

период лактации, беременности и месячных;

проведённая процедура шунтирования;

перенесённые инфаркт или инсульт;

эпилепсия;

наличие протезов, металлических элементов или искусственных органов;

диабет;

острая фаза хронических заболеваний, простуды и повышенная температура;

остеопороз, грыжа;

камни в желчном пузыре или в почках;

мигрень;

проблемы с глазной сетчаткой.

Как заниматься?

Для начала стоит разобраться с интерфейсом тренажёра. Модели могут отличаться друг от друга, но чаще всего после включения необходимо выбрать интенсивность вибрации, как уже писали выше, минимальная — 25, а максимальная — 50. Также необходимо поставить таймер, автоматически выключающий тренажёр. Некоторые модели позволяют выбрать и высоту платформы.

Для «силовой тарелки» разработаны комплексы упражнений, выполняют их интенсивно и динамично, причём это могут быть тренировки без дополнительных снарядов и занятия с различным оборудованием – гантелями, эспандерами, бодибарами и фитболами. Начинающие спортсмены могут выбрать статическую нагрузку, удивительно, но эффект будет, даже если просто стоять в тренажёре.

Некоторые модели оснащены эспандерами, они расположены у основания тренажёра по бокам, с их помощью можно тренировать мышцы рук.

Чемпионат.com

Упражнение на бицепс

Техника выполнения

Встаньте в тренажёр, ноги поставьте на ширине плеч. Спину держите прямо, лопатки опущены.

Возьмите ручки эспандера обычным хватом. Если их нет, можно использовать гантели.

Разверните кисть вверх.

На выдохе согните руки в локте, стараясь притянуть кисть к плечу.

На вдохе опустите руки обратно.

Отведение рук в стороны

Техника выполнения

Встаньте в тренажёр, ноги поставьте на ширине плеч. Спину держите прямо, лопатки опущены.

Возьмите ручки эспандера обычным хватом. Если их нет, можно использовать гантели.

Руки слегка согнуты в локте и опущены.

На выдохе поднимите руки вверх до положения параллельного полу.

На вдохе опустите обратно.

Также существует множество упражнений, позволяющих лучше растянуть и расслабить мышцы, приведённая ниже техника растягивает заднюю поверхность бедра, ягодицы, тазобедренный сустав и спину.

Упражнение на растяжку

Техника выполнения

Встаньте в тренажёр, ноги в узкой стойке, кистями обхватите рукоятки.

Теперь сделайте шаг назад так, чтобы на платформе остались только половины обеих стоп.

Из этого положения на вдохе отведите таз назад, растягивая мышцы. Спину держите прямой.

Затем на выдохе поднимитесь вверх на носки, выпрямите корпус, таз толкайте вперёд.

В этом положении напрягите ягодицы, мышцы ног и живота, а также сведите лопатки.

Повторяйте цикл со сменой двух этих положений.