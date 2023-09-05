5 способов легче перенести период сильных магнитных бурь

Эксперты Российской академии наук и Института солнечно-земной физики предупредили, что в первой декаде сентября ожидаются сильные магнитные бури. «Вечерняя Москва» узнала у врача, насколько это явление опасно для пожилых людей и как можно обезопасить себя в этот непростой период.

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Как рассказала терапевт Надежда Чернышева, геомагнитные удары будут особенно опасны для людей с хроническими заболеваниями и проблемами с сердцем.

"Опасны магнитные бури также для метеозависимых и пожилых людей", — сказала специалист.

Она подчеркнула, что данное природное явление увеличивают риск гипертонических кризисов, инсультов, инфарктов, а нередко провоцирует еще и сбои сердечного ритма.

"У людей преклонного возраста обостряются хронические заболевания, могут начаться сильные головные боли, возникает усталость, повышается нервозность, ощущается упадок сил, происходят резкие перепады настроения", — заметила медик.

К тому же обостряются некоторые психические недуги. Так, человек может впасть в депрессивное состояние, а еще усиливается меланхоличность, предупредила собеседница «ВМ».

Однако Чернышева обнадежила, отметив, что есть методы, позволяющие во время магнитных бурь уменьшить негативное воздействие этого явления на здоровье.

Итак, для того чтобы пожилым людям легче перенести буйный нрав природы, следует соблюдать такие рекомендации:

относитесь бережно к своему здоровью;

старайтесь высыпаться и соблюдать режим сна;

откажитесь от тяжелой умственной и физической деятельности;

принимайте своевременно назначенные врачом лекарства;

нельзя в этот опасный период подвергать себя стрессовым факторам.