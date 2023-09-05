Когда нельзя игнорировать боль в груди

Это неприятный, но частый симптом гормональной вечеринки, которая неизбежно происходит во время менструального цикла.

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Поэтому грудь может болеть до начала цикла, а иногда аттракцион щедрости, который не просили, начинается даже на 2 недели раньше. Но не всегда боль можно игнорировать, предупреждает специалистка.

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Какая бывает боль в груди

Гинеколог Дарья Шишкина объяснила, что в целом неприятные ощущения в груди (речь именно про, так сказать, область молочных желёз, а не сердечка) можно поделить на два вида — циклическая и нециклическая (запомнить легко, да).

Циклическая связана с менструальным циклом и считается нормой из-за естественных изменений в организме. Как она проявляется:

возникает за несколько дней до месячных, гораздо реже — за 2 недели, после начала месячных проходит или заметно стихает;

сама боль тупая или ноющая, заметно тяжёлая;

появляется с двух сторон груди;

нередко возникают отёки;

грудь на ощупь может стать грубее.

Почему так происходит? Во время цикла гормоны в женском организме шалят, из-за чего в молочных железах и протоках возникают маленькие кисты, они и болят. Их иногда даже можно найти пальцами. Ничего криминального или смертельного в них нет, они поболят свой срок, а потом — после месячных — просто рассосутся.

Нециклическая боль никак не связана с циклом, как понятно из названия. Её отличают:

постоянный или периодический характер;

покалывание, стянутость или жжение;

проявления с одной стороны, причём не по всей железе, а будто в какой-то определённой точке;

появление после менопаузы.

Такой вид боли — нециклический — тоже зачастую бывает разновидностью нормы, но не всегда. И как понять, что к врачу нужно не идти, а бежать? Гинеколог Шишкина выделила основные моменты:

грудь болит каждый день уже более 2 недель;

она не связана с циклом;

при этом возникает в определённом месте;

усиливается со временем;

начинает мешать жить;

и даже будит по ночам.

Если самостоятельно никак не получается разобраться, что и когда болит, во время цикла или нет, то лучше собрать данные по ощущениям и рассказать обо всём гинекологу. Он точно сможет определить лучше вас и в случае чего — отправит на УЗИ и анализы.

Как облегчить боль при месячных

Сексолог и психотерапевт Олег Гулько предложил дамам прекрасный народный метод — мастурбация. По словам специалиста, достижение оргазма снимает спазм, который зачастую и становится причиной болезненных ощущений, да к тому же и поднимает настроение.