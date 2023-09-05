Как избавиться от чувства тревоги перед сном

Беспокойство и бессонница — это взаимосвязанные части единого цикла, попадая в который организм не может нормально отдыхать, считает психолог по сну Кэтрин Холл. Способы избавиться от навязчивых мыслей по ночам и хорошо высыпаться она назвала в беседе с Metro.

© Unsplash

Психолог объяснила, что причина появления беспокойства заключается в страхе провести очередную ночь без сна и наутро чувствовать себя разбитым. При этом, по ее словам, чем больше человек тревожится, тем сильнее ухудшается качество его сна.

«Беспокойство и тревога могут привести к тому, что вы будете оставаться в состоянии дремоты. К сожалению, это означает, что вы не сможете должным образом выспаться, погрузившись в глубокий сон», — говорит Холл.

Постоянное отсутствие глубокого медленного сна, продолжила психолог, означает, что человек будет быстро уставать, хуже концентрироваться. Кроме того, у него появляется высокий риск инсульта и инфаркта. Столкнувшимся с бессонницей людям Холл посоветовала не злоупотреблять снотворными препаратами, поскольку в долгосрочной перспективе они бесполезны.

По ее мнению, первый шаг к выздоровлению — признать, что тревожные или навязчивые мысли по ночам являются проявлением страха. Далее она посоветовала создать в спальне идеальные условия для отдыха — в темном, тихом пространстве не должно быть ничего лишнего.

Также Холл призвала строго придерживаться распорядка дня, в котором утром должно быть выделено время для спорта, а вечерние часы посвящены расслабляющим практикам. В частности, перед сном специалистка предложила принимать ванну, ухаживать за кожей, выполнять дыхательные упражнения или медитировать.