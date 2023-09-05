Врач раскрыл секрет долголетия жителей трех регионов России

"Ингушетия и Дагестан — области, где генетически обусловленное долгожительство, еще в Абхазии. И не потому, что горы и вино, хотя и это тоже. Просто там проживает этнически изолированная группа наследственных долгожителей. Живут довольно кучно, замкнуто, женятся среди своих", — сказал эксперт.