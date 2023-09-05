Врач раскрыл секрет долголетия жителей трех регионов России

Доктор Мясников раскрыл секрет долголетия жителей трех регионов России
Высокие показатели долголетия в Москве, Дагестане и Ингушетии объясняются двумя факторами, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.
По его словам, которые приводит «Общественная служба новостей», в случае со столицей речь идет о социально-экономическом положении населения. При этом в республиках долголетие обосновано генетикой.
"Ингушетия и Дагестан — области, где генетически обусловленное долгожительство, еще в Абхазии. И не потому, что горы и вино, хотя и это тоже. Просто там проживает этнически изолированная группа наследственных долгожителей. Живут довольно кучно, замкнуто, женятся среди своих", — сказал эксперт.
В Москве, по словам Мясникова, решающим является социально-экономический статус населения. Жители российской столицы более состоятельные. Они могут позволить себе внимательно следить за здоровьем. Это закономерно положительно сказывается на уровне медицины, заключил специалист.