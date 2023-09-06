Боль во время секса: когда терпеть нельзя
Секс должен доставлять удовольствие. Эта аксиома, которую не устают повторять гинекологи и сексологи.
Если же вы испытываете во время близости неприятные ощущения — это веский повод обратиться к специалисту.
Недостаточно смазки
Одно из самых частых сексуальных заблуждений: если девушка возбуждена, у нее должно выделиться достаточно смазки для легко скольжения. Гинекологи напоминают: иногда мозг уже готов к интиму, а тело еще нет. Это может зависеть от гормонального фона, нервных переживаний и еще множества факторов. Не терпите болезненные ощущения, если естественной смазки недостаточно, воспользуйтесь специальными средствами. Они разнообразят близость и сделают ее приятнее для обоих партнеров.
Воспаление
Если во время и после интима вы чувствуете жжение, зуд, дискомфорт. Возможно, причина в воспалении. Оно может быть бактериальным или вирусным. Обратитесь к специалисту и сдайте специальный анализ. Многие из воспалений лечатся курсом недорогих антибиотиков.
Вагинизм
Это спазм мышц тазового дна, которое делает проникновение почти невозможным. Вагинизм — психологическая проблема, поэтому решается она с помощью терапии у психолога и сексолога. А еще важно установить теплые, доверительные отношения с партнером.
Застой крови
Если во время и после близости ощущается тянущая боль в тазу, дело может быть в застое венозной крови. Он происходит из-за сидячей работы и недостатка движения. Обнаружив застой, врач пропишет прогулки, йогу и специальные препараты, улучшающие кровоток.
Послеродовые явления
Спайки, рубцы и прочие последствия родов могут сделать секс крайне болезненным. Если через полгода после рождения малыша, вам все еще некомфортно, обратитесь к врачу.
Киста яичника
Активный половой акт может привести к разрыву кисты. Если боль резкая невыносимая, не позволяющая разогнуться, немедленно вызывайте скорую помощь. Это состояние смертельно опасно.
Эндометриоз
Размножение клеток, похожих на эндометрий, на стенках матки, мочевом пузыре или кишечнике может вызвать сильные боли во время интимной близости, месячных, ПМС. Сейчас почти невозможно излечить эндометриоз консервативными методами, но существуют способы уменьшить симптомы.