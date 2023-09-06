Боль во время секса: когда терпеть нельзя

Секс должен доставлять удовольствие. Эта аксиома, которую не устают повторять гинекологи и сексологи.

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Если же вы испытываете во время близости неприятные ощущения — это веский повод обратиться к специалисту.

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Недостаточно смазки

Одно из самых частых сексуальных заблуждений: если девушка возбуждена, у нее должно выделиться достаточно смазки для легко скольжения. Гинекологи напоминают: иногда мозг уже готов к интиму, а тело еще нет. Это может зависеть от гормонального фона, нервных переживаний и еще множества факторов. Не терпите болезненные ощущения, если естественной смазки недостаточно, воспользуйтесь специальными средствами. Они разнообразят близость и сделают ее приятнее для обоих партнеров.

Воспаление

Если во время и после интима вы чувствуете жжение, зуд, дискомфорт. Возможно, причина в воспалении. Оно может быть бактериальным или вирусным. Обратитесь к специалисту и сдайте специальный анализ. Многие из воспалений лечатся курсом недорогих антибиотиков.

Вагинизм

Это спазм мышц тазового дна, которое делает проникновение почти невозможным. Вагинизм — психологическая проблема, поэтому решается она с помощью терапии у психолога и сексолога. А еще важно установить теплые, доверительные отношения с партнером.

Застой крови

Если во время и после близости ощущается тянущая боль в тазу, дело может быть в застое венозной крови. Он происходит из-за сидячей работы и недостатка движения. Обнаружив застой, врач пропишет прогулки, йогу и специальные препараты, улучшающие кровоток.

Послеродовые явления

Спайки, рубцы и прочие последствия родов могут сделать секс крайне болезненным. Если через полгода после рождения малыша, вам все еще некомфортно, обратитесь к врачу.

Киста яичника

Активный половой акт может привести к разрыву кисты. Если боль резкая невыносимая, не позволяющая разогнуться, немедленно вызывайте скорую помощь. Это состояние смертельно опасно.

Эндометриоз