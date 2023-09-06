Чем может быть опасна процедура ЭКО

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) представляет собой серию процедур, позволяющих осуществить оплодотворение вне организма женщины.

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Какие у этой процедуры существуют риски, рассказала «Вечерней Москве» врач-репродуктолог Анна Мгоян.

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Что такое ЭКО

Женщине дают препараты, которые приводят к росту не одного фолликула, а нескольких, чтобы получить большее количество яйцеклеток, затем путем малоинвазивной процедуры осуществляется забор этих яйцеклеток, которые, в свою очередь, оплодотворяются уже в эмбриологии сперматозоидами партнера. Оплодотворение и развитие эмбрионов происходит в специальных чашках, этот период занимает до пяти–семи суток. Один полный цикл ЭКО занимает около трех недель.

Это колоссальная возможность и самый современный и высокоэффективный метод преодоления бесплодия, а также предотвращения наследственных заболеваний. Но, как и у любой медицинской процедуры, у ЭКО существуют определенные риски. К счастью, современная медицина умеет справляться с ними, и на сегодняшний день эти риски составляют около двух–трех процентов.

Риски при проведении ЭКО

Осложнения в основном могут быть связаны с гормональной стимуляцией и извлечением яйцеклеток.

На этапе стимуляции и приема препаратов может быть чрезмерный ответ в случае если изначально у женщины очень выраженный свой овариальный резерв. Также некоторые сталкиваются с индивидуальной непереносимостью препаратов. Кроме того, осложнения могут возникнуть во время наркоза при получении яйцеклеток, например:

синдром гиперстимуляции яичников, когда растет очень много фолликулов в яичниках во время введения препаратов;

кровотечения во время забора яйцеклеток;

перекруты яичников;

аллергические реакции;

анестезиологические осложнения.

Некоторые женщины могут сталкиваться с побочными эффектами при приеме препаратов во время стимуляции.

К ним относятся:

тошнота;

головные боли;

запоры;

перепады настроения.

Синдром гиперстимуляции яичников может возникнуть при стимуляции яичников с помощью введения гормональных препаратов. Симптомы обычно длятся неделю и включают легкую боль в животе, вздутие живота, тошноту, рвоту и диарею. Чтобы избежать подобного, к каждой пациентке осуществляется индивидуальный подход, рассчитывается подходящая дозировка препаратов, правильно подбирается протокол для стимуляции. И такие осложнения на данный момент сводятся к одному–двум процентам.

Многоплодная беременность

ЭКО увеличивает риск многоплодной беременности, если в матку был произведен перенос двух эмбрионов. Многоплодная беременность сопряжена с более высоким риском преждевременных родов и низкой массы тела при рождении ребенка, преэклампсией, сахарным диабетом при беременности, анемией и с необходимостью в применении кесарева сечения.

Внематочная беременность

Примерно у двух–трех процентов женщин, которым было проведено ЭКО, была диагностирована внематочная беременность — осложнение, при котором эмбрион имплантируется вне матки (обычно в маточной трубе).

Выкидыш

Частота выкидышей у женщин, у которых беременность наступила с помощью ЭКО, аналогична показателю у женщин, зачавших естественным путем. Но нужно учитывать, что частота выкидышей увеличивается с возрастом матери.

Эмоциональный стресс

ЭКО — многоэтапный процесс, а это означает, что будущие родители должны быть готовы к пошаговому прохождению всех необходимых процедур. Некоторые этапы могут требовать повторения, что может вызвать эмоциональный стресс. На проведение ЭКО нужно выделить достаточное количество времени, что также может привести к нарушению социальной деятельности, работы и времени для семьи.