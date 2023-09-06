Продукты, которые снижают действие оральных контрацептивов

Осторожно, возможен побочный эффект в виде беременности.

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Знаете ли вы, что часто мы сами ставим под угрозу эффективность некоторых препаратов?

Специалисты выяснили, что некоторые продукты, которые довольно полезны сами по себе, могут значительно снижать эффективность действия оральных контрацептивов, что может обернуться для вас и вашего партнера неприятным сюрпризом.

Мы собрали все эти противоречивые продукты в нашем материале, чтобы вы знали врага в лицо.

Очищающий чай

Всевозможные детоксы не так уж полезны на постоянной основе, а потому врачи крайне не рекомендуют увлекаться таким чаем и уж тем более заменять им обычный. И все же, если вы проходите очищающий курс, будьте очень осторожны, если в это же время вы принимаете КОК. Все дело в том, что детокс-средства очень быстро выводят из организма все вещества, которые только поступили в организм. Контрацепция просто не успеет подействовать.

Ромашковый настой

Многие заменяют обычные напитки вроде чая и кофе ромашковым настоем, и тут нельзя отрицать, что такая замена довольно полезна. Но не в том случае, если вы постоянно используете оральную контрацепцию. Некоторые специалисты уверены, что некоторые виды ромашки могут снижать скорость расщепления любых поступающих в организм препаратов, а тут уже идет речь о побочных эффектах приема таких лекарств. К примеру, вы можете почувствовать тошноту после очередного приема КОК.

Соя