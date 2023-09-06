Названа смертельная опасность стиральных порошков

Некоторые стиральные порошки могут представлять серьезную опасность для здоровья и вызывать рак, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, анионные поверхностно-активные вещества, входящие в состав такой бытовой химии, также могут вызывать контактный дерматит.

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Врач-иммунолог Андрей Продеус объяснил, что в состав стиральных порошков всегда входят поверхностно-активные вещества (ПАВ), которые разделяются на два вида: анионные и катионные. Анионные ПАВ считаются наиболее эффективными веществами, так как они лучше распространяются и мылятся. Однако они могут вызывать контактный дерматит даже при отсутствии аллергии. Врачи рекомендуют россиянам внимательно изучать этикетку порошков. По их словам, содержание анионных ПАВ в их составе не должно превышать 5%.