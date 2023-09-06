Названа пряность, которая поможет сбросить лишний вес и нарастить мышцы
Определённые специи могут иметь значительное влияние на здоровье. Среди них – кардамон, выделяющийся своим потенциалом в снижении веса. К такому заключению пришли учёные по итогам нового исследования.
В ходе эксперимента 32 грызуна две недели употребляли 3,6 г пряности. В результате, они набрали меньше веса при большем употреблении пищи, по сравнению со второй группой мышей. Мышечная масса, напротив, увеличилась. Также в ходе эксперимента выяснилось влияние специи на повышение окислительного обмена в печени и скелетных мышцах.
Основываясь на этих выводах, профессоры определили приблизительную дозу кардамона для людей, с учётом массы тела. Оптимальное количество для взрослого весом 60 кг составляет от 76,9 до 308,4 мг биоактивных веществ в день. Это эквивалентно от 14,5 до 58,3 г семян кардамона или от 18,5 до 74,2 г стручков.
Тем не менее, следует отметить, эксперимент был проведён на грызунах. Пока точно неясно, каким образом результаты могут быть применимы к людям.