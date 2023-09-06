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Врач Королева рассказала, чем опасны консервированные овощи

Врач-терапевт и диетолог Маргарита Королева рассказала, что консервированные овощи могут быть опасны для здоровья. Об этом сообщает "Москва 24".

Врач рассказала, чем опасны консервированные овощи
© Unsplash

По словам медика, во время консервации в овощи часто кладут много соли и уксуса, что негативно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта, а также сердечно-сосудистой системы.

Обилие соли задерживает жидкость в организме, тем самым увеличивая объем циркулирующей крови. Это приводит к повышению артериального давления, что особенно опасно для гипертоников.

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Кроме того, консервированные овощи могут провоцировать начало проонкологических процессов.

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