Психолог рассказала, как отличить депрессию от плохого настроения
При таком расстройстве негативный эмоциональный фон сохраняется более месяца. В этом состоянии человека ничего не радует, нарушаются режимы сна и питания, может наблюдаться потеря веса. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Зара Арутюнян.
При обнаружении подобных симптомов она порекомендовала обращаться к специалисту.
«Чем отличается депрессия от плохого настроения, легко понять. Плохое настроение длится недолго, депрессия — это месяц, два, три и более. Затяжное плохое настроение, отсутствие любых желаний — не хочет человек идти гулять, ничего не радует. Есть такое красивое слово «ангедония» — всё, что прежде радовало, не приносит никакого удовольствия — ни одёжку купить, ни пойти погулять. Один из важных физиологических симптомов — это нарушение режима сна, либо гипосомния, то есть человек всё время хочет спать, постоянное бессилие, или вовсе не спит. Любое такое умноженное на плохое настроение изменение режима сна — это симптом. Также изменение режима питания — потеря аппетита или наоборот гипераппетит. Надо быть внимательным к жизненным ситуациям и к своему состоянию, к своему настроению. Потеря веса — тоже туда же может быть. Это симптомы, когда вполне есть повод зайти к специалисту».
Арутюнян добавила, что с лечением депрессии может помочь невролог.
«Есть прекрасные люди — неврологи, они нам бесплатно доступны. Психиатр — там есть масса мифов, легенд и страхов. Психологи не очень любят фарму и чаще предпочитают разговоры и молитвы, то есть могут полностью игнорировать фармацевтическое лечение. Неврологи — это прекрасные врачи, они медикаментозные, у тебя нет чувства, что ты псих. Ты просто идёшь и рассказываешь свою историю. Неврологи назначают комплекс препаратов, который очень близок к тому, что назначит психиатр».