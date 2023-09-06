Как отличить депрессию от плохого настроения

«Чем отличается депрессия от плохого настроения, легко понять. Плохое настроение длится недолго, депрессия — это месяц, два, три и более. Затяжное плохое настроение, отсутствие любых желаний — не хочет человек идти гулять, ничего не радует. Есть такое красивое слово «ангедония» — всё, что прежде радовало, не приносит никакого удовольствия — ни одёжку купить, ни пойти погулять. Один из важных физиологических симптомов — это нарушение режима сна, либо гипосомния, то есть человек всё время хочет спать, постоянное бессилие, или вовсе не спит. Любое такое умноженное на плохое настроение изменение режима сна — это симптом. Также изменение режима питания — потеря аппетита или наоборот гипераппетит. Надо быть внимательным к жизненным ситуациям и к своему состоянию, к своему настроению. Потеря веса — тоже туда же может быть. Это симптомы, когда вполне есть повод зайти к специалисту».