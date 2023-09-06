Как избежать обильного выпадения волос

Обильное выпадение волос может являться одним из побочных эффектов множества медицинских препаратов, сообщил в эфире телеканала «Россия 1» известный врач и телеведущий Александр Мясников.

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По его словам, если человек столкнулся с такой проблемой, прежде всего ему следует внимательно изучить принимаемые лекарства. Некоторые из них можно исключить, считает доктор.

"К выпадению волос может привести прием многих медикаментов: от статинов до лекарств от давления, противосудорожных, антибиотиков. Поэтому в первую очередь внимательно изучите принимаемые таблетки. Многие лекарства приносят не так много пользы, чтобы жертвовать ради них волосами", — заметил эксперт.

Ранее Мясников рассказал, что укрепить иммунитет, ослабленный хроническими заболеваниями, можно за счет правильного питания и физических нагрузок. Важно отказаться от фастфуда и так называемой мусорной еды, которая содержит много сахара, вредных жиров, консервантов и усилителей вкуса.