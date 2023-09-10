Правда ли, что нос растет всю жизнь

Многие из нас слышали, что нос растет все жизнь. Неужели это правда? "Рамблер" разбирался в этом.

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Правда в том, что разные области носа изменяются по-разному на протяжении жизни человека. Нос поддерживается подлежащим костно-хрящевым каркасом. Верхняя часть носа поддерживается костью, а нижняя часть возле ноздрей поддерживается хрящом. Со временем гравитация и процесс старения наносят ущерб коже и хрящам носа.

Таким образом, наши носы не становятся длиннее, но под действием гравитации и разрушения коллагена и эластина в нашей коже, кончики носов начинают опускаться, точно также как и веки, и женская грудь.

Эффект "увеличивающегося с годами носа" становится еще ярче, потому что меняются и другие части нашего лица. Так, провисают щеки, губы теряют объем, а все остальное из-за этого выглядит сравнительно больше.