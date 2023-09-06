Почему осенью люди набирают лишние килограммы

Также влияет солнце. Даже если у человека масса проблем, когда на улице солнце, его настроение улучшается автоматически. Ведь именно на солнечный свет и выделяется серотонин.

«Осенью в нашей полосе свинцовое небо практически каждый день, солнца мы не видим. Отсюда гормон удовольствия не выделяется. А самое простое получение удовольствия – это удовольствие от еды. Серотонин тот же выделяется на сочетание жирного и сладкого», – подчеркнул врач.

Он отметил, что серотонин образуется в организме из аминокислоты – триптофана, а ее всегда не хватает. Поэтому можно найти продукты, которые содержат в себе триптофан, или выпивать биологически активные добавки, например, 5-HPT. Эту добавку можно пить каждый день совершенно спокойно. Никакого вреда она не наносит. Но самое действенное средство для поддержания стройности и хорошего настроения — это все же солнечный свет.