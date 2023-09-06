Врач-диетолог объяснил, почему осенью люди набирают лишние килограммы
Почему люди, сбросив лишние килограммы летом, набирают их осенью? Это объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-диетолог, руководитель клиники «Коррекция веса» Алексей Ковальков.
Все дело в человеческой природе и гормонах, рассказал специалист. Среди гормонов удовольствия – эндорфинов выделяется гормон серотонин. Он напрямую влияет на настроение человека, несмотря на остальные обстоятельства, пояснил врач.
Также влияет солнце. Даже если у человека масса проблем, когда на улице солнце, его настроение улучшается автоматически. Ведь именно на солнечный свет и выделяется серотонин.
«Осенью в нашей полосе свинцовое небо практически каждый день, солнца мы не видим. Отсюда гормон удовольствия не выделяется. А самое простое получение удовольствия – это удовольствие от еды. Серотонин тот же выделяется на сочетание жирного и сладкого», – подчеркнул врач.
Он отметил, что серотонин образуется в организме из аминокислоты – триптофана, а ее всегда не хватает. Поэтому можно найти продукты, которые содержат в себе триптофан, или выпивать биологически активные добавки, например, 5-HPT. Эту добавку можно пить каждый день совершенно спокойно. Никакого вреда она не наносит. Но самое действенное средство для поддержания стройности и хорошего настроения — это все же солнечный свет.
«Когда светит солнце, выбегайте на улицу, ловите солнечный свет всем организмом. У вас повышается настроение. Вам уже и есть не хочется. Иначе вы все свои проблемы будете заедать. Все очень просто. Простая физиология, биохимия и эндокринология», – подытожил Ковальков.