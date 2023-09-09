Как снизить риск кариеса с помощью зубной щетки

Далеко не все знают, как надо правильно чистить зубы. А между тем, качество гигиены полости рта преимущественно зависит не столько от зубной щетки и пасты, сколько от техники.

© Российская Газета

Правильный алгоритм чистки зубов "Российской газете" описала врач-стоматолог клиники эстетической стоматологии "Дева-Дент" Диана Левчук:

Видео дня

Перед началом чистки зубную щетку нужно обязательно промыть водой, можно антисептическим раствором, но обычной проточной воды тоже будет достаточно. Промойте щетку и прополощите рот. Выдавите на щетку небольшое количество пасты. Многие думают, что надо выдавливать густую полоску, как в рекламе. Нет. Достаточное количество зубной пасты - примерно с горошину. Большое количество пасты не улучшит процесс, а сделает его менее эффективным из-за большого количества пены. Поднесите зубную щетку к зубам под углом в 45 градусов и начинайте совершать выметающие движения снизу-вверх. Таким образом ворсинки щетки смогут проникнуть в межзубные промежутки и эффективно удалить оттуда частички пищи. Обычно люди совершают движения вперед-назад. Так вы не сможете эффективно удалить остатки пищи, а наоборот можете глубже загнать их в межзубное пространство. Вперед-назад можно чистить только жевательную поверхность зубов. Выметающими движениями нужно пройти весь зубной ряд обеих челюстей как снаружи, так и внутри. Начинать надо от задних зубов верхней челюсти плавно двигаясь к центру. Затем тоже повторить с нижней челюстью. Кроме зубов надо также очищать десны. Для этого надо сомкнуть челюсти и совершать круговые движения без нажима, захватывая поверхность десен и зубов.

Чистка зубов должна занимать около 2-х минут.

Что нужно чистить помимо зубов

Далеко не все знают о том, что помимо чистки зубов от налета надо очищать поверхность языка. Это делается тыльной стороной щетки, которая должна иметь специальную рифленую поверхность. Если ваша щетка гладкая, то значит она не предназначена для подобных процедур. Чистить язык надо плавными выметающими движениями от корня к кончику.

Далее рекомендуется пройтись по межзубным промежуткам зубной нитью. Для этого необходимо оторвать от мотка кусок длинной 25-30 см, зафиксировать его двумя руками и заводить в межзубное пространство. При этом не стоит делать резких движений или пытаться завести нить как можно глубже, потому что можно травмировать десны.

Завершает процесс ополаскивание. Для этого можно использовать как специальные составы, которые продаются сейчас везде, так и обычную воду. Процесс ополаскивания занимает примерно 30 секунд.

Если чистить зубы таким образом ежедневно утром и вечером, то у вас получится снизить риск развития стоматологических заболеваний.

Что еще нужно использовать кроме обычной зубной щетки

Кроме классической зубной щетки сейчас для чистки зубов доступны множество приспособлений. Например, монопучковые зубные щетки и ершики. Ими рекомендуется пользоваться, чтобы добраться до самых труднодоступных мест. После того, как вы почистили зубы обычной щеткой, можно воспользоваться ими в проблемных местах.