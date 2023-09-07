Диетолог рассказала о пользе эфирного масла кофе

Диетолог Дюваль рассказала о пользе эфирного масла кофе
Диетолог, нутрициолог Анжелика Дюваль в беседе с радио Sputnik рассказала о пользе эфирного масла кофе.
По словам медика, в кофейном масле содержится уникальный набор жирных кислот. Если данный ингредиент присутствует в составе масок и кремов, велика вероятность, что такие средства смогут восстановить кожу.
Кроме того, Дюваль отметила, что кофейное масло обладает антицеллюлитными и противовоспалительными свойствами.
Медик также подчеркнула, что данное средство нередко используют в качестве антидепрессанта в ароматерапии.
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