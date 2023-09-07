$97.84+0.31105.08+0.17

Диетолог Дюваль рассказала о пользе эфирного масла кофе

Диетолог, нутрициолог Анжелика Дюваль в беседе с радио Sputnik рассказала о пользе эфирного масла кофе.

Диетолог рассказала о пользе эфирного масла кофе
© Unsplash

По словам медика, в кофейном масле содержится уникальный набор жирных кислот. Если данный ингредиент присутствует в составе масок и кремов, велика вероятность, что такие средства смогут восстановить кожу.

Диетолог Мансурова рассказала, какие фрукты опасно есть с кожурой

Кроме того, Дюваль отметила, что кофейное масло обладает антицеллюлитными и противовоспалительными свойствами.

Медик также подчеркнула, что данное средство нередко используют в качестве антидепрессанта в ароматерапии.

Ранее "Рамблер" рассказывал, кому опасно есть сметану.

Главное на «Женском»
Больше новостей
Рамблер: главные новости