Правда ли, что кокосовая вода полезна

Не все люди, которые хотели бы улучшить свое здоровье, готовы полностью менять образ жизни и рацион. Впрочем, в современном мире это и не обязательно: на сегодняшний день существуют различные диеты, методики упражнений и другие хитрости, позволяющие поддерживать себя и свое тело в тонусе без особых усилий, выглядеть свежо и излучать заряд неиссякаемой энергии.

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Так, например, широко распространено мнение о том, что кубики льда для лица освежают лицо и улучшают кровообращение, а вода с куркумой – активизирует работу ЖКТ и выводит из организма токсины.

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Согласно еще одному популярному тренду, улучшить здоровье можно с помощью потребления кокосовой воды, которая содержит целый комплекс полезных микроэлементов. Так ли это на самом деле?

Данный вопрос интересует не только представительниц прекрасного пола, но и ученых. В ходе проведения многочисленных исследований они доказали, что вода из кокоса действительно может положительно сказываться на нашем состоянии. Подробнее о ее полезных свойствах – в материале "Рамблера".

Во-первых, этот напиток содержит в себе не только углеводы, но и необходимые организму кальций, магний, фосфор и калий. Они отвечают за прочность костей, зубов, уровень сахара в крови, работу нервной и сердечно-сосудистой систем.

Во-вторых, кокосовая вода является источником антиоксидантов, которые активно борются со свободными радикалами. Последние образуются в результате различных химических реакций, в том числе нарушения обмена веществ и воспалительных процессов. Их опасность состоит в том, что они способны повреждать здоровые клетки. В ходе проведения клинических испытаний исследователями было доказано, что кокосовая вода понижает артериальное давление, уровень триглицеридов, инсулина и холестерина.

Помимо этого, напиток эффективен в предотвращении образования камней в почках. Как известно, для лучшей работы этих органов важно потреблять достаточное количество жидкости. Оказывается, приумножить пользу можно за счет добавления в свой рацион воды из кокоса, которая увеличивает выделение калия, хлорида и цитрата в моче, что положительно сказывается на функционировании почек.