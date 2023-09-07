У обладательниц челки может появиться стресс и оптические иллюзии

В жизни каждой женщины рано или поздно наступает момент, когда перед ней остро встаёт вопрос: а не подстричь ли чёлку? Обычно в таких случаях собирают консилиум из подруг. Вряд ли кто-то всерьёз захочет спросить об этом врача. И, похоже, зря.

Врач-офтальмолог, профессор Татьяна Шилова рассказала, чем может обернуться решение подстричь чёлку.

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Проблемы с глазами из-за чёлки

В детстве многих пугали, что из-за чёлки может упасть зрение. Научных данных, подтверждающих эти заявления, нет, отметила Шилова. Тем не менее есть условные факторы, которые могут повлиять на наши глаза. Вот они:

Ухудшение гигиены. Волосы — это источник инфекций. При попадании в глаза они могут спровоцировать аллергическую реакцию или вызвать механическое раздражение. Возрастает риск воспалительных процессов на слизистой глаз и даже инфекций. Также чёлка затрудняет уход за глазами и лицом, особенно тем, кто наращивает ресницы.

Ограничение видимости. Чёлка так или иначе ограничивает видимость — во время вождения автомобиля, при чтении, работе за компьютером и т. д. Это не полезно не только для зрения. Проблемы с видимостью могут взывать стресс, а неудобства от ограничения поля зрения — привести к неправильной осанке, искажённому восприятию пространства и оптическим иллюзиям.

Зрительное утомление. Обладательницам чёлки приходится постоянно фокусировать взгляд в ограниченных условиях. А это прямой путь к зрительному утомлению и проблемам с адаптацией.

Синдром «сухого глаза». Если часть волос закрывает глаза, человек начинает чаще моргать и жмуриться. Помимо утомления глаз это чревато избыточным трением, обострением синдрома «сухого глаза» и даже снижением остроты зрения, предупредила офтальмолог в беседе с «Газетой.ru».

Всё это гипотетические риски, отметила Шилова. Но, если после смены причёски вы заметили у себя какие-то проблемы с глазами, лучше проконсультироваться с офтальмологом, посоветовала она.

Солнечные очки и капли для глаз: как они вредят зрению

Чёлку носят для красоты, а она, как известно, требует жертв. Но есть вещи, которые вроде бы созданы, чтобы защищать наши глаза, а они, напротив, могут даже навредить им. Одна из них — солнечные очки. Их смысл не столько в том, чтобы глаз не слепило, но и в защите от ультрафиолетового излучения, объяснила офтальмолог Анастасия Игнатчик. Оно влияет на развитие катаракты и появления разных заболеваний сетчатки. В некачественных очках, где нет такой защиты, зрачок расширяется, делая тем самым глаз более уязвимым перед ультрафиолетовым излучением, пояснила офтальмолог. Она посоветовала покупать солнечные очки не в подземных переходах, а в специализированных салонах, где их можно проверить на защиту.