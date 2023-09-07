Терапевт напомнила о вреде экстремального похудения

Терапевт Екатерина Ладыгина в беседе с "Лентой.ру" рассказала о вреде экстремального похудения.

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В частности, медик вспомнила о системе интервального голодания, при которой периоды приема пищи чередуются с периодами воздержания строго по определенному времени. Популярней всего система 16/8 – 16 часов человек голодает, а остальные 8 питается без ограничений.

Но есть и более экстремальный тип – 20/4. Данная система предполагает, что человек будет воздерживаться от еды 20 часов. По словам Ладыгиной, такая система может нанести серьезный урон здоровью.

Медик также подчеркнула, что интервальное голодание подходит далеко не всем. Перед тем, как внедрять эту систему в свою жизнь, нужно проконсультироваться с врачом:

"Противопоказано интервальное голодание пациентам с синдромом хронической усталости, при заболеваниях почек, дефиците витамина D. Также стоит воздержаться от него людям с синдромом Жильбера — наследственным доброкачественным заболеванием печени".

Но есть и другие противопоказания. В их числе дисфункция щитовидной железы, беременность, грудное вскармливание, а также расстройства пищевого поведения.

Метод также противопоказан пациентам с патологиями желчного пузыря, сахарным диабетом первого типа и подагрой.