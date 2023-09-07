Роспотребнадзор назвал самые полезные для здоровья крупы

За высокое содержание клетчатки, белка, железа и магния самой полезной кашей признали овсяную.

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Специалисты Роспотребнадзора рассказали, из каких каш должен состоять рацион, чтобы человек получал все необходимые элементы. Так, одной из самых полезных назвали овсяную кашу, поскольку она богата клетчаткой, белком, железом, магнием и растворимыми волокнами. Они помогают снизить уровень холестерина в крови.

Помимо этого, специалисты рекомендовали обратить внимание на гречку, которая помогает восполнить уровень белка, магния, железа в крови. Для улучшения пищеварения лучше всего подходит пшенная каша, добавили эксперты. В то же время рисовая каша рекомендована людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.