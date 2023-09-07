Как эффективнее укреплять иммунитет перед сезоном ОРВИ

«Есть простой, но эффективный совет: сейчас масса свежих овощей и фруктов, лучше поддержать организм с их помощью, чем пропивать «баночные» витамины. Натуральные витамины лучше усваиваются, а кроме того приятно съесть красивую ягоду и красивый помидор с растительным маслом и лучком. Тут и витамины стадами бегают и отпугивают весь коронавирус», — сказал эксперт.