После антибиотиков может развиться синдром хронической усталости

И причиной этому будет не ваша упорная работа за последние дни или недели. Всё потому, что сильнодействующие препараты загубили микробиоту кишечников и ресурсов у организма стало меньше.

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Как здоровье кишечника влияет на работу мозга и настроение, «Известиям» объяснила научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

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По словам Шуппо, микробиота влияет на выработку гормонов и витаминов, поэтому после приёма антибиотиков человек может столкнуться с синдромом хронической усталости. В зависимости от того или иного состояния микробиома метаболизм может проходить по-разному: человек может набирать или терять вес. Также исследования доказывают, что определённый профиль бактерий в кишечнике может провоцировать онкологию. Ещё Шуппо объяснила, что состав микробиоты влияет на эмоции и психоэмоциональный интеллект и наоборот.

Нужны ли пробиотики

Сейчас многие решают пропить пробиотики для того, чтобы якобы нормализовать микрофлору кишечника — из соображений, что хуже не будет. При этом, по словам врача, увлекаться такими препаратами не стоит. Всё-таки это чужеродные бактерии для генетической микробиоты, и через какое-то время организм может начать вырабатывать антитела против них — начнётся воспаление. И да, при патологической микрофлоре пробиотики стоит принимать только после уничтожения патогенных бактерий.

Чистоплотность опасна для кишечника

На состояние микрофлоры кишечника влияют разные факторы: питание, болезни и образ жизни. По словам врача общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерины Серебренниковой, немаловажный фактор — излишняя чистоплотность. Она рассказала, что привычка очень часто мыть руки и по несколько раз в день ходить в душ может привести к негативным изменениям микрофлоры. Это выяснили американские учёные. А их канадские коллеги установили, что излишняя приверженность родителей маленьких детей к уборке приводила к полноте последних. Всё из-за мощных средств для уборки и их влияния на микробиоту.

Мифы о микробиоте

На самом деле микробиота кишечника во многом ещё тёмный лес даже для учёных. Уже известно, что этот орган выполняет роль чуть ли не второго мозга, но многие процессы внутри него до сих пор не изучены. За годы исследований специалисты всё-таки смогли развенчать некоторые мифы: