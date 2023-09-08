7 опасностей низкокалорийной диеты

В погоне за идеальной фигурой и быстрыми результатами некоторые люди могут существенно снизить свой калораж.

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Диеты выглядят очень заманчиво: ешь как птичка, вес снижается не по дням, а по часам. Однако не все задумываются, какой вред наносит низкокалорийное питание.

Нутрициолог Наталья Костенко рассказала, к чему приведут такие привычки.

Организм может начать разрушать мышцы для получения энергии. Это может привести к потере мышечной массы, снижению общей силы и выносливости.

Ограничивается потребление необходимых питательных веществ (белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные соли и вода). Их наше тело использует для построения, обновления своих органов и тканей.

Ослабляется иммунная система, делая нас более уязвимыми для инфекций и заболеваний.

Замедляется метаболизм: тело переходит в режим энергосбережения, адаптируясь к экстремальным условиям.

Аменорея (отсутствие менструаций): экспериментируя с питанием, можно подорвать женское здоровье.

Появляется чувство усталости, слабости и раздражительности. Отсутствие достаточного количества энергии может также отрицательно сказаться на настроении и психологическом благополучии.

Чувство голода и неудовлетворённости в перспективе может привести к перееданию, расстройству пищевого поведения, анорексии или булимии.

Средние физиологические потребности в энергии для взрослых составляют от 2150 до 3800 ккал/сутки для мужчин и от 1700 до 3000 ккал/сутки для женщин.