Психотерапевт назвала главную опасность запущенной депрессии

Около 15 миллионов россиян находятся в состоянии глубокой депрессии. Основные причины тяжелые заболевания, смерть близкого и финансовые проблемы. Разбираемся, как распознать у себя признаки этого расстройства и чем оно опасно.

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Недуг современности

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Около 15 миллионов россиян находятся в состоянии глубокой депрессии. Это почти 10% от всего населения страны, сообщило Агентство стратегических инициатив (АСИ) с ссылкой на исследование, в котором приняли участие около 40 тысяч россиян.

Уточняется, что основные причины такого состояния тяжелая болезнь, смерть близкого, погашение крупного кредита. Также триггером часто становится длительное одиночество и насилие в семье.

"Очень много людей сталкиваются с депрессией и одиночеством. Это сегодня глобальный вызов не только для нашей страны. И мы должны понимать, как социальная политика может ответить на этот вызов".

Известно, что агентство отобрало более 50 жизненных ситуаций, которые вызывают депрессию, чтобы подобрать варианты борьбы с расстройством.

Также другое проведенное ранее исследование показало, что у 43% россиян с начала 2023 года ухудшилось ментальное здоровье. Главные причины беспокойства проблемы с самореализацией, общественно-политическая ситуация и заболевания.

Главное – не запускать

Запущенная депрессия часто приводит к утрате социальных связей – человек перестает ходить на работу, учебу, общаться с близкими. В таком состоянии увеличивается риск суицида, рассказала Москве 24 врач-психиатр, психотерапевт Екатерина Паршакова.

"Депрессия это самое распространенное психическое заболевание. Его первые признаки – снижение настроения от двух недель, утрата интереса к привычной деятельности, ухудшение памяти, концентрации, упадок сил, нарушения сна и аппетита", – объяснила специалист.

Если человек заметил у себя эти симптомы, необходимо обратиться к врачу-психотерапевту или психологу. Лечение же расстройства зависит от причин, которыми оно вызвано.

"Депрессия бывает реактивная: она вызвана объективным стрессом – например, началом учебного года, какими-либо потрясениями. Также бывает эндогенная депрессия, которая возникает из-за дисбаланса гормонов и нейромедиаторов. Здесь большую роль играет генетика. Третий вид соматическая депрессия, причиной которой становятся различные заболевания. Например, ОРВИ, опухоли, черепно-мозговые травмы. Врач подбирает лечение, исходя из каждого типа", добавила Паршакова.

Если депрессия легкая, то терапии со специалистом часто достаточно, чтобы вернуть человека в прежнее русло. При средней и тяжелой степени расстройства присоединяется медикаментозная помощь. Кроме того, важны действия самого пациента: при лечении депрессии нужно соблюдать здоровый образ жизни, наладить режим сна и отдыха, полноценно питаться и заниматься спортом.

"Важно не забрасывать дела, которые раньше приносили удовольствие, общаться с близкими, рассказывать о своем самочувствии. Отказаться от вредных привычек они лишь усиливают признаки заболевания", отметила врач.

Если депрессию не лечить, то человек может перестать выполнять привычные действия: ходить на работу, а следовательно, зарабатывать деньги, учиться, нормально питаться. Вплоть до того, что даже поход в душ будет казаться испытанием, подчеркнула специалист. Самое опасное последствие расстройства когда пациент окончательно перестает видеть смысл жизни. Поэтому важно начинать лечение при первых признаках.

По словам Паршаковой, есть еще одна важная деталь: иногда депрессивное состояние возникает именно осенью – это называется сезонным аффективным расстройством.

"Наше настроение сильно связано с циркадными ритмами солнцем, световым днем. Как только происходит его уменьшение, человек может чувствовать ухудшение настроения. И если классическая депрессия характеризуется снижением аппетита и бессонницей, то тут, наоборот, пациент начинает больше спать и есть, особенное сладкую, жирную пищу. И такое может происходить каждую осень".