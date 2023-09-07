Гинеколог объяснила, реально ли похудеть во время секса

Вопрос о том, можно ли избавиться от нежелательных килограммов с помощью секса, — уже давно повод для споров. Одни упорно рекомендуют чаще уединяться с партнером, чтобы расход калорий был быстрее, у других такие заявления вызывают лишь улыбку и недоумение.

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Гинеколог и сексолог Антонина Дорофеева раскрыла наконец, миф похудение во время близости или реальность.

По ее словам, скинуть до 100 калорий во время получасового занятия сексом действительно можно, однако делать упор исключительно на такие тренировки не стоит точно. Процесс хотя и более привлекательный, чем дистанция на беговой дорожке в спортзале, но менее эффективный и подойдет, скорее, как дополнение к основным занятиям.