Врач рассказала о полезных свойствах чая с мятой

Чай с мятой считается лучшим напитком для борьбы со стрессом. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина .

По ее словам, организм реагирует на стресс повышением давления, увеличением частоты сердечных сокращений, сгущением крови и спазмом сосудов.

Сама мята расширяет сосуды, снимает спазм и улучшает текучесть крови. Также в ней содержатся витамины A, C и группы B. Последние очень важны для работы нейронов, уточнила Мухина. Кроме того, чай с мятой будет улучшать отток желчи.